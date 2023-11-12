إبداعات محلية ناشئة تتألق في سوق أسبوع دبي للتصميم

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2023:
زار منصور لوتاه، المدير العام بالإنابة والمدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة في هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، سوق أسبوع دبي للتصميم "ماركت بليس"، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من "أسبوع دبي للتصميم" التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، بهدف إتاحة مساحات مُلهمة لرواد الأعمال لتمكينهم من استعراض أفكارهم المميزة ومشاريعهم المبتكرة،
وقام لوتاه يرافقه الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في "دبي للثقافة"، بجولة في أرجاء السوق، اطلعا خلالها على تشكيلة الأعمال التي قدمتها مجموعة من العلامات التجارية المحلية الناشئة المدعومة من "دبي للثقافة"، حيث يأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المواهب في شتى القطاعات الإبداعية.
وخلال جولته، أشاد لوتاه بمستوى ونوعية الأفكار المشاركة في السوق، مؤكداً حرص "دبي للثقافة" على تهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تحفيز رواد الأعمال والمبدعين وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، حيث يأتي ذلك كجزء من مسؤوليات الهيئة تجاه القطاع الثقافي والإبداعي في الإمارة، وهو ما ينسجم مع رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، منوهاً إلى أن "سوق أسبوع دبي للتصميم" يشكل منصة مبتكرة تسلط الضوء على ما يقدمه أصحاب المواهب من أعمال تبرز رؤاهم حول مستقبل التصميم، وتعكس ما تتمتع به دبي من بيئة جذابة وداعمة لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بفضل امتلاكها منظومة متكاملة لاحتضان المشاريع الريادية الناشئة.
وضمن مشاركتها في "سوق أسبوع دبي للتصميم"، سعت الفنانة ميسون آل صالح، صاحبة كتاب "33 عاماً من الأسرار التي لم تروَ"، إلى إبراز قيمة الإبداع من خلال علامتها التجارية "ذا بينتلي ستور" التي أطلقتها لتمكين الجمهور من الحصول على منتجات ذات إصدار محدود بأسعار معقولة، فيما تعكس علامة "سدم" لشيخة الحوسني تقاطعات الفن مع جمال الكون، حيث تستخدم في منتجاتها أقمشة خاصة تمتاز بتفردها واستخداماتها المتعددة.
وتجمع ندى السرحان، مؤسسة العلامة التجارية "ريوايند اباريل للملابس الجاهزة" في تصاميمها بين الأناقة والراحة والبساطة لتعكس من خلالها قدرة الموضة على تعزيز الثقة والإنتاجية، وتقدم شيخة الكعبي عبر علامتها (The Cloak Dubai) تشكيلة متنوعة من العباءات المستلهمة من جمال الطبيعية. وتهدف العلامة التجارية (The Noor Creative) إلى إبراز إمكانيات رواد الأعمال والمبدعين المحليين من خلال عرض إبداعات نور محمد الفهيم، وخالد الحوسني، وكلثوم علي سالم، وسندس اعتمادي، ونور عبدالعزيز الخميري، وعيده المهيري.
وتسعى آمنة وحصة الدحيل عبر علامتهما التجارية "وادي د" المستلهمة من توجهات موضة الأربعينيات والخمسينيات إلى رفع مستوى الوعي حول صناعة الأزياء المستدامة من خلال تقديم مجموعة تصاميم مبتكرة تستند إلى جلود نباتية مصنوعة من الصبار والمانجو ونباتات أخرى، في حين تقدم فاطمة محمد خليفة الهنائي عبر علامتها "19 تي اتش ستريت نوماديك فلاور ماركت" تشكيلة من الزهور الطبيعية المجففة المغلفة بعناية فائقة في حقائب مبتكرة يمكن إعادة استخدامها، بينما تستلهم خلود عبدالله آل صالح منتجات علامتها "ذا واندر كامل" من جمال صحراء الإمارات، وتحتفي عبر تصاميمها الإبداعية بثراء التراث المحلي.
وتقدم منى زايد راشد ضمن مشروعها "مقهى "كثبان وأمواج" أنواعاً مختلفة من القهوة ومجموعة منتجات صحية تستخدم فيها مكونات محلية وحليب الإبل ومحليات طبيعية مثل عسل الغاف والتمر بالإضافة إلى منتجات نباتية خالية من الغلوتين والسكر المضاف، وتهدف أمل المرر في مشروعها "فلاي مخبز ومقهى" إلى التعبير عن جوهر المطبخ الإماراتي وما يتميز به من أطعمة ونكهات متنوعة.
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