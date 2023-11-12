أردوغان: لا يمكن التفاهم مع بايدن إن كانت لديه مقاربة بأن غزة أرض لإسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News)قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان إسرائيل ترتكب جرائم حرب باستهداف مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس في غزة.



واضاف :" لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق النقض في مجلس الأمن "



واكد اردوغان انه لا يمكن التفاهم مع بايدن إن كانت لديه مقاربة بأن غزة أرض لإسرائيل وليست للشعب الفلسطيني.