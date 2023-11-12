أردوغان: لا يمكن التفاهم مع بايدن إن كانت لديه مقاربة بأن غزة أرض لإسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان إسرائيل ترتكب جرائم حرب باستهداف مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس في غزة.
واضاف :" لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق النقض في مجلس الأمن "
واكد اردوغان انه لا يمكن التفاهم مع بايدن إن كانت لديه مقاربة بأن غزة أرض لإسرائيل وليست للشعب الفلسطيني.
MENAFN12112023000208011052ID1107413208
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.