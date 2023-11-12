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أردوغان: لا يمكن التفاهم مع بايدن إن كانت لديه مقاربة بأن غزة أرض لإسرائيل

11/12/2023 6:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان إسرائيل ترتكب جرائم حرب باستهداف مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس في غزة.


واضاف :" لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق النقض في مجلس الأمن "


واكد اردوغان انه لا يمكن التفاهم مع بايدن إن كانت لديه مقاربة بأن غزة أرض لإسرائيل وليست للشعب الفلسطيني.

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