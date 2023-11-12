الفايز: نستنكر الصمت الدولي على حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن ما يجري في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة من مجازر يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذهب ضحيتها استشهاد وإصابة الآلاف من الأطفال والنساء والأبرياء، هي جرائم حرب وإبادة جماعية، تجري أمام صمت المجتمع الدولي.



وقال الفايز، خلال لقائه في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الأحد، السفيرة البريطانية لدى المملكة بريدجيت بريند، إن "من غير المقبول استمرار الاحتلال بانتهاك القوانين والمواثيق الدولية".



وتساءل: "إلى متى تستمر الدول الداعمة للاحتلال بالسكوت عن جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني بحجة حق الدفاع عن نفسها، ألم يحن الوقت لقادة الغرب أن يقولوا كفى، ألا يكفي المجتمع الدولي استشهاد الآلاف من الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء حتى يوقفوا هذه الحرب البشعة؟".



وأضاف، إننا نستنكر الصمت الدولي على حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.



وأشار الفايز، إلى الجهود والمساعي التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني، على المستويين الإقليمي والدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي وتمكين المساعدات الإنسانية والطبية من الوصول إلى قطاع غزة، وتأكيد جلالته أن "لا أمن ولا استقرار إلا بإقامة السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، والذي يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه في إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس".