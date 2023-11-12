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كارفاخال: أسلوب أنشيلوتي يشعرنا بالراحة

11/12/2023 6:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق داني كارفاخال، نجم ريال مدريد، على أداء فريقه القوي خلال الانتصار (5-1) على فالنسيا، السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا.
وقال كارفاخال الذي أحرز الهدف الأول في اللقاء، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "حين استقبلت الكرة من كروس لم أفكر مرتين، وصوبت مباشرة على المرمى وسجلت.. سعيد جدًا، والمزيد قادم".
وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، وواثق جدًا في قدراتي.. وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".
وعن ثنائية فينيسيوس ورودريجو، قال: "لم نكتشف جودتهما الآن فقط، فهما لاعبان مميزان، وسيكونان مهمين جدًا بالنسبة لنا هذا الموسم".
وحول نظام اللعب الجديد، قال: "مشكلة أي نظام لعب هي تكيف اللاعبين معه، والمدرب (أنشيلوتي) لديه خبرات كبيرة، ويعرف كيف يخرج كل شيء منا.. ومع هذا الأسلوب نشعر بالراحة جميعًا، ونلعب بشكل جيد".
وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة، في وصافة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا، أما فالنسيا فتجمد رصيده عند 18 نقطة، في المركز التاسع.

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