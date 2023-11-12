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اتحاد جدة سيجعل مارتينيز أغلى لاعب في التاريخ

11/12/2023 6:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن اتحاد جدة يستعد لتقديم عرض تاريخي لضم اللاعب لاوتارو مارتينيز.
قالت الصحيفة إن النادي السعودي سيجعل لاعب إنتر ميلان أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بتقديم عرض تبلغ قيمته 240 مليون يورو نظير كسب خدماته.
وأوضحت: "يحتفظ النجم البرازيلي نيمار بلقب أغلى صفقة في التاريخ عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017، ولكن الدولي الأرجنتيني قد يحطم هذا الرقم في حال موافقته على العرض إلى جانب سماح إنتر ميلان له بالرحيل".
وأكدت أن "النيراتزوري" يعمل على تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً حتى 2028، ولكن اهتمام اتحاد جدة بالتعاقد معه والإغراء الكبير من خلال الحصول على مقابل مادي ضخم قد يفتح الباب أمام رحيله عن جوزيبي مياتزا.

ملاعب

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