مرصد حقوقي: آلية عسكرية إسرائيلية تدهس جثة شهيد فلسطيني خلال محاولته النزوح في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن فزعه وصدمته إزاء تلقيه مقطع فيديو يظهر آلية عسكرية إسرائيلية تدهس بشكل متعمد جثة فلسطيني بلباس مدني استشهد خلال محاولته النزوح في قطاع غزة.



وبحسب مصادر فلسطينية، ذكر المرصد أن الفلسطيني كان يحاول عبور الممر الذي أعلن جيش الاحتلال عن تخصيصه -طريق صلاح الدين الرئيسي- لنزوح المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة وشمالها إلى الجنوب، إلا أن الجنود قتلوه بأعيرة نارية ثم داسته الآلية العسكرية بغرض التمثيل بجثته.



وأشار المرصد إلى أن طواقمه وثقت منذ بدء حرب الاحتلال على قطاع غزة عدة انتهاكات شملت التمثيل بجثث شهداء فلسطينيين والتنكيل والسحل ببعضها والتبول عليها وحتى تقطيع أطرافها.



وتم تداول هذا المقطع في وقت دخل فيه عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه السادس مخلفا أكثر من 11 ألف شهيدا و28 ألف مصاب.



وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى تدمير نحو نصف مبانيها، كما أنه لم يستثن المستشفيات، بل إن الاحتلال قصف العديد منها، فضلا عن قطع الكهرباء وحتى الأكسجين الذي يحتاجه المرضى.