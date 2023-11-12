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مانشستر سيتي يزاحم ريال مدريد على جيمس

11/12/2023 6:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن مهمة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب رييس جيمس أصبحت صعبة.
قالت صحيفة fichajes إن مانشستر سيتي اقتحم سباق ضم لاعب تشيلسي، وقرر مزاحمة "الملكي" على كسب خدماته.
وأشارت إلى أن "الملكي" مهتم منذ فترة طويلة بالدولي الإنجليزي، إذ يعد أفضل خيار متاح لدعم مركز الظهير الأيمن خلفاً للمخضرم داني كارفاخال.
في المقابل يسعى بطل إنجلترا وأوروبا إلى الفكرة نفسها بضم رييس لخلافة كايل ووكر الذي يبلغ من العمر 33 عاماً.
واختتمت: "الفترة المقبلة ستشهد شد وجذب بين جميع الأطراف لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، خاصة أن تشيلسي أيضاً يرغب في الحفاظ عليه داخل ستامفورد بريدج".




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