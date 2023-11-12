قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة كفر شوبا جنوبي لبنان

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة كفر شوبا جنوبي لبنان
التاريخ
11/12/2023 6:10:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف قصفا مدفعيا إسرائيليا محيط بلدة كفر شوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
وقال المراسل ايضا ان مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة تل النحاس في المنطقة .
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