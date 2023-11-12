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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة كفر شوبا جنوبي لبنان

11/12/2023 6:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف قصفا مدفعيا إسرائيليا محيط بلدة كفر شوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة

وقال المراسل ايضا ان مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة تل النحاس في المنطقة .

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