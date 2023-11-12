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مشاهد نادرة في مباراة بايرن ميونخ وهايدنهايم

11/12/2023 6:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خاض بايرن ميونخ مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أمس السبت، والتي شهدت فوزه على هايدنهايم (4-2) في الجولة 11 من الدوري الألماني.
الفريق البافاري رفع رصيده إلى 29 نقطة، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتا، لحين معرفة نتيجة مباراة باير ليفركوزن المقبلة.
وشهدت المباراة بعض المشاهدة اللافتة، يستعرض كووورة أبرزها على النحو التالي:
ظهور نادر
شهدت التشكيلة الأساسية للبايرن ظهور السنغالي بونا سار لأول مرة في البوندسليجا هذا الموسم.
واستعان المدرب الألماني توماس توخيل بالظهير السنغالي في الجهة اليمنى، فيما وضع المغربي نصير مزراوي على الجانب الأيسر.
كما حصل لاعب الوسط الألماني الشاب أليكسندر بافلوفيتش على فرصة اللعب أساسيا لأول مرة في البوندسليجا، معوضا غياب جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا.
بصمة أولى
سجل الظهير البرتغالي رافاييل جيريرو عودته للملاعب من جديد أمام هايدنهايم بعد غيابه مؤخرا بسبب الإصابات المتكررة.
وشارك جيريرو مع حلول الدقيقة 61، لينجح بعدها بدقائق معدودة في التوقيع على أول أهدافه مع بطل ألمانيا بعدما سجل هدف التقدم الثالث لفريقه.
وكان صاحب ال29 عاما قد انضم إلى البايرن الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، وذلك عقب رحيله عن بوروسيا دورتموند بنهاية عقده في يونيو/ حزيران الماضي.
عودة للتسجيل
المهاجم الكاميروني إيريك تشوبو موتينج شارك كبديل في الشوط الثاني، لينجح في حسم المباراة بتسجيله الهدف الرابع قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.
ولأول مرة يسجل الدولي الكاميروني هدفا في البوندسليجا منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو الثاني له في المسابقة هذا الموسم.
وبهذا الهدف، أصبح تشوبو موتينج اللاعب الوحيد الذي سجل في كافة الفرق ال18 المشاركة في البوندسليجا هذا الموسم.

ملاعب

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