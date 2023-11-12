مدير عام مستشفيات غزة: نطالب الأشقاء في مصر بتسيير قافلة لنقل 650 مريضا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب المدير العام لمستشفيات غزة "الأشقاء في مصر" بتسيير قافلة إسعاف لنقل 650 مريضا من قطاع غزة بدون اتباع الآلية الحالية في معبر رفح الحدودي.
واكد في تصريحات مسبقة ان الاحتلال يرفض ادخال الوقود الى مستشفيات عزة بشكل قطعي .
وأضاف: "نحن نتواصل باستمرار مع الأونروا ومنظمة الصحة العالمية، ولكنهم اعتذروا عن تقديم أي دعم في غزة وفي منطقة الشمال."
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