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مدير عام مستشفيات غزة: نطالب الأشقاء في مصر بتسيير قافلة لنقل 650 مريضا

11/12/2023 6:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب المدير العام لمستشفيات غزة "الأشقاء في مصر" بتسيير قافلة إسعاف لنقل 650 مريضا من قطاع غزة بدون اتباع الآلية الحالية في معبر رفح الحدودي.

واكد في تصريحات مسبقة ان الاحتلال يرفض ادخال الوقود الى مستشفيات عزة بشكل قطعي .

وأضاف: "نحن نتواصل باستمرار مع الأونروا ومنظمة الصحة العالمية، ولكنهم اعتذروا عن تقديم أي دعم في غزة وفي منطقة الشمال."

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