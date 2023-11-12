مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة صن داونز ضد الوداد المغربي في نهائي الدوري الأفريقي، فضلا عن مواجهة ليفربول مع برينتفورد بالدوري الإنجليزي.مواعيد مباريات الدوري الأفريقي والقنوات الناقلةصن داونز X الوداد المغربي – الساعة 4 عصرا على قناة ON Time Sports 2 HDمواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلةفنزويلا X نيوزيلندا – الساعة 12 صباحا على قناة beIN Sports HDفرنسا X بوركينا فاسو – الساعة 12 صباحا على قناة 5beIN Sports HDالمكسيك X ألمانيا – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HDكوريا الجنوبية X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 3 ظهرا على قناة 5beIN Sports HDمواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةليفربول X برينتفورد – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1أستون فيلا X فولهام – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 2برايتون X شيفيلد يونايتد – الساعة 5 عصراوست هام X نوتينجهام فورست – الساعة 5 عصراتشيلسي X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةبرشلونة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3إشبيلية X ريال بيتيس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3أتلتيكو مدريد X فياريال – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي X إمبولي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD Sports Premium 1

أودينيزي X أتالانتا – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 1

فيورنتينا X بولونيا – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 2

لاتسيو X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports Premium 1

انتر ميلان X فروسينوني – الساعة 10:45 على قناة AD Sports Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

باير ليفركوزن X يونيون برلين – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

فيردر بريمن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

لايبزيج X فرايبورج – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليل X تولوز – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 8

كليرمون فوت 63 X لوريان – الساعة 5 عصرا

ميتز X نانت – الساعة 5 عصرا

رين X ليون – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

لانس X مارسيليا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري التركي

بينديك سبور X سامسون سبور – الساعة 1:30 ظهرا

تشايكور ريزا سبور X اسطنبول سبور – الساعة 4 عصرا

بشكتاش X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 4 عصرا

أضنة ديمرسبور X فناربخشة – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس قطر والقنوات الناقلة

الوكرة X قطر – الساعة 5:30 عصرا على قناة الكأس القطرية

الشمال X الريان – الساعة 7:30 مساء على قناة الكأس القطرية

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