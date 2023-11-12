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الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يعترف بأهدافه الحقيقية بضرب وحدة شعبنا

11/12/2023 6:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية الفلسطينية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعترف "بأهدافه الحقيقية" بضرب "وحدة الشعب الفلسطيني" وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية، وفق تعبيرها.


وقال الخارجية في تصريحات صحفية "نتنياهو وائتلافه اليميني يستغلون الدعم الدولي لتمرير مخططات استعمارية بعيدة المدى بهدف تصفية القضية الفلسطينية".


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