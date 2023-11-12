الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يعترف بأهدافه الحقيقية بضرب وحدة شعبنا

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يعترف بأهدافه الحقيقية بضرب وحدة شعبنا
التاريخ
11/12/2023 6:10:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية الفلسطينية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعترف "بأهدافه الحقيقية" بضرب "وحدة الشعب الفلسطيني" وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية، وفق تعبيرها.
وقال الخارجية في تصريحات صحفية "نتنياهو وائتلافه اليميني يستغلون الدعم الدولي لتمرير مخططات استعمارية بعيدة المدى بهدف تصفية القضية الفلسطينية".
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