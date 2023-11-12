ملصقات دهام بدر: مفردات المقاوَمة

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شكّل عمران المدن العراقية الموضوع الأساسي الذي تناوله الفنان التشكيلي العراقي دهام بدر (1955) في أكثر من معرض، متتبعاً الحركة اليومية في الأحياء القديمة وما تحتويه من أسواق ومهن شعبية ومساجد وبيوت وناس، وهي التجربة التي كررها مع القاهرة ودمشق.

ضمن نزعته الواقعية في تصوير الحدث وتوثيقه، يقدّم بدر معرضاً جديداً تحت عنوان "فلسطين تنتصر" والذي افتتح في الثاني من الشهر الجاري في "البيت الثقافي" بمدينة حديثة (270 كلم غرب بغداد)، ويتواصل حتى نهايته.

يضمّ المعرض ثمانية وعشرين ملصقاً جدارياً تحتوي جميعها مفردات تسجل العدوان الإسرائيلي على غزّة المستمر منذ سبعة وثلاثين يوماً، كما يضيء بعضُها موضوع المقاومة الفلسطينية وبطولاتها المتتالية، في استخدام للعديد من الرموز المستمّدة من تاريخها الممتدّ لعقود.







من المعرض

نفّذ بدر جميع الأعمال بقياس موحّد (70 × 100 سم)، ويضمّ بعضها شعارات تشير إلى الصمود مع خارطة فلسطين التاريخية، بينما يضع في ملصقات صوراً لقبة الصخرة وغيرها من معالم القدس والمدن الفلسطينية إلى جوار خريطة العراق، في إحالة إلى فلسطين كقضية مركزية لجميع العراقيين.

اختار الفنان لغة مباشرة في تقديم أفكاره في كلّ ملصق، مع عبارات واضحة في انحيازاتها مثل "فلسطين صرخة القرن، لا لصفقة القرن" و"نصر من الله وفتح قريب" و"فلسطيني تنادي. أين أنت يا صلاح الدين" و"أنا فلسطيني.. قوي العزيمة والإيمان والأمل" و"لا تحزني يا قدس" و"فلسطين حرّة" و"غزة تقاوم، غزّة تنتصر" وغيرها.

يأتي المعرض امتداداً لتجربة أخرى، يعمل عليها دهام مؤخراً، تتضّمن أكثر من ثلاثين لوحة تضيء معالم مدينة القدس من بوابات وأسوار وأسواق ومساجد وكنائس، يسعى إلى عرضها خارج العراق في وقت قريب.

يُذكر أن دهام بدر نال درجة البكالوريوس في الرسم من "أكاديمية الفنون الجميلة" في بغداد عام 1978، وشارك في العديد من المعارض الفردية والجماعية في فرنسا وبريطانيا وسورية ولبنان ومصر والأردن، إلى جانب العراق.

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