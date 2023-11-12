MENAFN - Amman Net) يشكل التنبؤ بمسار واقعة معينة أمرا معقدا بمقدار ما كان المسار جزءا من مسار تاريخي طويل ،وكان اطراف الواقعة عددا كبيرا ،وكان الجزء الاكبر من شارع هذا المسار غير مُضاء، ويطغى على شبكة المصالح التداخل المقصود وغير االمقصود، بل ويتباين اطراف الواقعة من حيث درجة العقلانية والمؤسسية في وضع بدائل القرار ثم في اختيار البديل الذي يبدو أنه الاصلح، فبعض الاطراف تشارك في صنع قراراته مؤسسات وافراد وقوى ضغط واحزاب، وبعضها ينفرد صانع القرار بكل تفاصيل المسار من ألفه الى يائه.

ان المواجهة الدائرة في غزة تشكل مركز الحدث، وحولها اقليم هو أعلى اقاليم العالم "عسكرة واستبدادا وعدم استقرار"، ثم تأتي الدائرة الدولية حيث غيلان المسرح التي لا يقل تشابك مصالحها عن درجة فوضى الاقليم، كل ذلك يستدعي تحديد الهدف لكل الاطراف الفاعلة في الميدان ثم مدى توفر الادوات لهذا الطرف لتحقيق اهدافه ،ليلي ذلك احتمالات اتساع او انحسار جغرافية الحدث. ولتصل الى ذلك ، لا بد أن تحسب الامور ببيض النمل كما قال لينين..، وحتى عند محاولة حساب ذلك ستكون كما قال الشاعر الصيني فانغ يينغ " أعمى يبحث في ليلٍ دامس عن قط اسود دخل الى كهف مظلم".

الأهداف:

1- تتشارك اسرائيل والولايات المتحدة ودول عربية في هدف مركزي هو اجتثاث المقاومة في غزة كمقدمة لاحباط المقاومة في الضفة الغربية، ونزع الموضوع الفلسطيني من التداول الدولي بشكل تدريجي ومن خلال استئجار دور جديد لسلطة التنسيق الامني في القطاع.

2- بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وتراجع القوى اليسارية في العالم والمنطقة العربية، وبعد الفشل الذريع للتيار القومي في تجاربه كلها ، بقيت التيارات الاسلامية – وبخاصة حركة الاخوان المسلمين - هي الاكثر عافية ولو ان بعض الامراض تنهشها،لكن هذا الجسد- من منظور خصوم هذا التيار الديني- تم استثماره وانهاكه في جوانب باطنها خلاف ظاهرها، كما جرى في افغانستان وفيما سموه الربيع العربي ، وفي تأجيج الصراع داخل هذا التيار بخاصة بين الشيعة والسنة منعا لاحتمال انتزاع هذا التيار كراسي السلطة هنا وهناك ، لكن هذا التيار ينطوي في شرائحه على قوى مقاومة عقلانية وواعية وأقل انقيادا اعمى، وأدركت هذه الشرائح أن الضرورة تقتضي ان تتكاتف،فكان محور المقاومة، فكان التشكيك فيه ، ومحاولة زرع الفتن بين قياداته وانصاره..وشكلت ضربة "طوفان الاقصى" قبسا وهاجا رسخ ثقة جمهور هذا التيار ووسع قاعدته، فاليسار العربي والقوميون العرب بل وبعض الليبرالين والمسيحيين أغبطهم ما قامت به مقاومة غزة، فالى جانب الخسارة الاسرائيلية، فان الانظمة العربية والولايات المتحدة شعرت أن طوفان الاقصى سيعيد للحركات الاسلامية المقاومة ألقها ويرسخ اقدامها في الجغرافيا السياسية العربية بل والاسلامية، ومن هنا نفهم الخنق العربي لغزة والتعلل بذرائع أوهى " من بيت العنكبوت" في "تقطير الامدادات الطبية والغذائية والطاقة لغزة ، وكل ما نسمعه هو جعجعة ولا طحنا..وهنا التقت اهداف الانظمة العربية واهداف اسرائيل والولايات المتحدة ، فاسرائيل تقوم بالجريمة،والولايات المتحدة تمنع محاسبتها،والانظمة العربية تقف عند معبر رفح ولا تجتازه الا بالقدر الذي تقبله اسرائيل املا في فوز هذا الثالوث برأس المقاومة ولكل دوافعه واهدافه.

3- ان استمرار النزاع بوجهه الاجرامي الحالي ليس في مصلحة اسرائيل ولا الولايات المتحدة، وقدرة المقاومة على افشال المسعى الاسرائيلي سيجعل الفترة تطول للحرب الحالية ، وفي ذلك ارهاق للجيش الاسرائيلي ،وللاقتصاد الاسرائيلي، وللمجتمع الاسرائيلي، ولعل اعلان 28% من يهود اسرائيل –في استطلاع اسرائيلي اليوم- بالتفكير في مغادرة فلسطين مؤشر مقلق لصانع القرار الاسرائيلي، فاذا فشل الجيش في "هدفه المعلن باجتثاث حماس ،واستعادة الرهائن والاسرى" فانه يراهن على نفاذ الاحتياطي اللوجستي للمقاومة متكئا على الاقفال العربي والاسرائيلي المحكم عليها، وانتظار ان تنهار المقاومة داخليا ويشتد التذمر ضدها من المجتمع الغزي.ولكنه يدرك ايضا ان استمرار التزايد العددي لخسائره العسكرية ، واحتمال موت الاسرى، يشكل ضاغطا عليه.. وهنا تصبح المعادلة واضحة : من يصرخ أولا...

4- الخطورة الاكبر في كل الحسابات اتساع رقعة المواجهة من مستواها المحلي الى الاقليمي،ومن المؤكد ان اسرائيل والولايات المتحدة واوروبا وايران ليسوا راغبين في هذا الاحتمال، ومقباس ذلك هو الدعوات لوقف القتال، لكن ذلك يشير الى ان هذه الدعوة تنطوي على قدر من الفجوة بين امريكا التي بدأت تقر بضرورة " هدنة انسانية" شريطة ان لا تستفيد منها حماس، وبين اسرائيل التي لا تقبل حتى بهذه الهدنة، ويبدو ان الرهان الاسرائيلي هو أن ايران لن تتدخل تحت اي ظرف من الظروف، لكنها قد تقوم بدور "المايسترو" لهجمات مؤذية لاسرائيل من حزب الله ومن انصار الله ومن المقاومة العراقية، وقد تكون هذه الفجوة هي نقطة الخلاف بين امريكا واسرائيل، اما موقف الدول العربية فهو موقف "الملتحق " لا "المبادر ".

في ضوء كل ذلك يبدو:

أ‌- إذا كانت المقاومة في موقف صعب فان التصريحات الاسرائيلية تشير الى نزق اسرائيلي غير معتاد ويداري قدرا غير محتمل من اليأس ، إن الدعوة لضرب غزة بقنبلة نووية على لسان وزير اسرائيلي ، وإعلان وزير آخر بأنهم سيقتلوا " السنوار" وكاننا في صراع ثأري قبلي، ثم الضغط من اهالي الرهائن على نيتنياهو، والفيديوهات التي تبثها المقاومة عن تصيد جنودهم ، وتزايد الاضطراب في الضفة الغربية ، ناهيك عن تحولات تتكرر في مئات الصحف الاجنبية تشير الىقدر من التغير في النظرة لاسرائيل التي سعت لتكريس صورة الدولة الحضارية في الذهن العالمي والدولة الساعية للسلام ، وهو ما جعل ايهود اولمرت رئيس وزراء اسرائيل يقول ان نيتنياهو اخطر على اسرائيل من حماس.

ب‌- ان احتمال القبول بهدنة انسانية امر وارد، مع تشديد الرقابة على وجهة المساعدات والوقود ، وقد يجري تمديد تدريجي على الهدنة ضمن شروط الافراج عن الرهائن الاسرائيليين وعددهم كبير،وقد تطرح الولايات المتحدة او اسرائيل (او حتى بعض العرب ) فكرة مرابطة قوات دولية في شمال غزة لتشكل فاصلا بين المقاومة وبين مستوطنات غلاف غزة، ويتم التمديد تدريجيا لهذه القوات على غرار ما في هضبة الجولان وفي جنوب لبنان.

ت‌- ستعمل اسرائيل على محاولة جعل التفاوض الدولي (ياستثناء موضوع الرهائن) مع سلطة التنسيق الامني لتدعيم شرعيتها المتهالكة تماما، من خلال الاصرار على ان فتح المعابر يستوجب تواجدها في هذه المعابر، ونشر رجال امن التنسيق الامني، ومحاولة مراقبة مصروفات السلطة وحرمان المنتمين للمقاومة منها.

ث‌- قد تفلت الامور من بين اصابع الجميع، وقد تصبح الصواريخ عابرة الحدود هي لغة الحوار ، ولا يجوز استبعاد ذلك ،والوضع الآن هو 50% لهذا الاحتمال..واي مبادرة ذكية من احد الاطراف قد تلجم ذلك، واي حساب خاطئ او عن دهاء مبيت قد يرخي عقاله..

مرة اخرى، من يصرخ أولا، ومن يحسبها ببيض النمل..ومع كل هذا ربما.