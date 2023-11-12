علماء أوروبيون: 2023 هو الأكثر حرارة منذ 125 ألف عام

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تمكن علماء أوروبيون من تحديد الإطار الزمني التقريبي لموجة الحر التي تم تسجيلها خلال العام الحالي، حيث قالوا إن العالم لم يشهد لها مثيلاً منذ أكثر من 125 ألف عام على الأرجح.

وقال تقرير نشرته شبكة "فرانس 24"،

إن علماء تابعون لمرصد“كوبرنيكوس” التابع للاتحاد الأوروبي خلصوا إلى أن العام 2023 هو الأكثر حرارة منذ 125 ألف عام، بعدما أظهرت بيانات أن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي كان الأشد حرارة في العالم خلال تلك السنوات.

وذكر مرصد كوبرنيكوس المعني بتغير المناخ أن الشهر الماضي حطم الرقم القياسي السابق في درجات الحرارة المسجلة خلال أكتوبر منذ عام 2019 بفارق كبير.

ووصفت سامانثا بيرغيس نائبة مدير المرصد الخلل في درجات الحرارة في أكتوبر بأنه“شديد جدا”

وقالت“كسر الرقم القياسي بمقدار 0.4 درجة مئوية وهو فارق كبير”.

ويحدث ارتفاع درجات الحرارة بسبب استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن النشاط البشري بالإضافة إلى تكون ظاهرة ((النينيو)) هذا العام الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سطح المياه في شرق المحيط الهادي.

وعلى الصعيد العالمي، كان متوسط ​​درجة حرارة الهواء على سطح الأرض في تشرين الأول/أكتوبر أكثر ارتفاعا بمقدار 1.7 درجة مئوية مقارنة بالشهر ذاته في الفترة من 1850 إلى 1900 التي يعرفها“كوبرنيكوس” بأنها فترة ما قبل الصناعة.

وقال المرصد في بيان إن تحطيم شهر تشرين الأول/أكتوبر الرقم القياسي يعني أنه ((من شبه المؤكد)) أن 2023 سيصبح العام الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة الذي يتم تسجيله. وكان الرقم القياسي السابق من نصيب عام 2016 الذي شهد ظاهرة“نينيو” أخرى.

والمرة الوحيدة التي تخطت فيها درجات الحرارة المعدل القياسي بمثل هذا الفارق الكبير قبل تشرين الأول/أكتوبر كانت في الشهر السابق أيلول/سبتمبر.