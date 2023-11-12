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الاحتلال يحكم على طفلة من القدس بالسجن 12 عاما وغرامة 50 ألف شيقل

11/12/2023 6:09:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصدرت محكمة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة 12 عاما، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف شيقل، بحق الطفلة المعتقلة نفوذ حماد (16 عاما) من مدينة القدس.

وأفاد نادي الأسير، بأن المعتقلة حماد من حي الشيخ جراح بالمدينة، تعد أصغر معتقلة في سجون الاحتلال، إذ اعتقلت في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر من عام 2021، وتعرضت لتحقيق قاس وطويل، وتقبع في سجن "الدامون".


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