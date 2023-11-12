الاحتلال يحكم على طفلة من القدس بالسجن 12 عاما وغرامة 50 ألف شيقل

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أصدرت محكمة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة 12 عاما، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف شيقل، بحق الطفلة المعتقلة نفوذ حماد (16 عاما) من مدينة القدس.
وأفاد نادي الأسير، بأن المعتقلة حماد من حي الشيخ جراح بالمدينة، تعد أصغر معتقلة في سجون الاحتلال، إذ اعتقلت في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر من عام 2021، وتعرضت لتحقيق قاس وطويل، وتقبع في سجن "الدامون".
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