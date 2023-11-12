مركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية في جامعة نيويورك أبوظبي يفتتح باب التقديم لبرنامج الفنان المقيم

(MENAFN
- Hanover communications)
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 نوفمبر 2023: يعلن مركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية في جامعة نيويورك أبوظبي عن فتح باب التقديم للدورة الثانية من برنامج الفنان المقيم في المركز لمدة عام واحد، ويرحب المركز بالطلبات المقدمة من الفنانين عبر هذا الرابط حتى تاريخ 1 ديسمبر 2023.
يجمع برنامج الفنان المقيم الفنانين والعلماء لدعم الابتكار من خلال تشجيع التعاون والتواصل والتفاعل والتعلم المشترك، ويتضمن دور الفنان التعاون مع العلماء خلال عملهم في أحد أبحاث مركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية على الأقل.
يجب أن تتضمن طلبات التقديم نسخة عن السيرة ذاتية ووصف لرؤية الفنان مع موجز للمشاريع السابقة (500 كلمة) ووثيقة pdf تحتوي على صور أو روابط للأعمال الفنية الحديثة. يبدأ العمل في برنامج الفنان المقيم بتاريخ 1 سبتمبر 2024.
تأسس مركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية في جامعة نيويورك أبوظبي في عام 2012 لتطوير بيئة بحثية عالمية المستوى في جامعة نيويورك ودولة الإمارات العربية المتحدة. يتضمن مركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية مجموعة متنوعة من البرامج البحثية الموجهة حول اتجاهين رئيسيين وهما "الطب الحيوي والصحة" و"التكيف البيئي والاستدامة". يشجع المركز التفاعلات العلمية والثقافية ويدعمها باستضافة المحاضرات وورش العمل، مما يسهل تبادل الأفكار والمعرفة بين المشاركين في البرنامج والمجتمع.
ندعوكم لزيارة الموقع الإلكتروني لمزيد من التفاصيل حول مركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية في جامعة نيويورك أبوظبي.
MENAFN12112023005033015104ID1107413107
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.