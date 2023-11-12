منصة حمدان بن محمد لإحياء التراث.. إصدارات جديدة تروي ذاكرة الوطن

مشاركة غنية ومتنوعة شهدتها منصة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42، كونها تضمنت مجموعة من الإصدارات التراثية،كما

استعرضت جملة تقنيات عصرية توظفها في خدمة حفظ التراث والهوية الوطنية.



وأكدت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في المركز، أن المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تأتي ضمن إطار تعزيز حضور مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في المحافل الثقافية، وتفعيل دوره في دعم ورفد النشاط الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، واطلاع زوّار المعرض على رسالة المركز في إبراز الموروث الثقافي والشعبي، وصون الهوية الوطنية.



وأضافت: تهدف هذه المشاركة إلى أثراء تجربة مرتادي المعرض، من خلال إبراز دور المركز، وما يتفرد به من مبادرات وأنشطة وفعاليات تتمحور حول أصالة التراث الإماراتي، ورسالته الحضارية الداعية للتقارب الثقافي والفكري.

وقالت: عملنا من خلال مشاركتنا، على تعزيز روح التفاعل مع الآخر، وتشجيع الانتماء لهويتنا الوطنية، من خلال توفير مصادر متنوعة، حيث شهدت المنصة مجموعة متنوعة من الأنشطة، كتكريم أبطال القصة القصيرة في دورتها الخامسة، وتوقيع إصدارات جديدة تُضاف لمكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الأمر الذي جعلها من المكتبات الغنية بمقتنياتها التراثية والوطنية التي تتحدث عن تاريخ الدولة.



استعرض المركز من خلال مشاركته في معرض الشارقة للكتاب، مجموعة فريدة من آخر وأهم الاصدارات، وسلّط الضوء على عدد من خدماته ومبادراته، وعن طرق استخدامه لأحدث التقنيات المعتمدة في الوصول لخدماته من خلال مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والفعاليات الثقافية والتراثية وورش العمل التي ينظمها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمهتمين في الوصول إلى هذه الإصدارات من خلال الخدمات الذكية التي يوفرها.

اصدارات

احتفى المركز من خلال المعرض بتوقيع اصدارين، الأول بعنوان " الدهريز" للكاتب "علي محمد المطروشي" المستشار في التراث والتاريخ المحلي، والذي يوثق من خلاله مواضيع التراث الشعبي المادي، وغير المادي في شتى جوانب الحياة الشعبية، ويطلعنا على تجارب الأولين.



أما الإصدار الثاني فحمل عنوان " العيّاله ــ الفنون الشعبية " من اعداد إدارة البحوث والدراسات في المركز، والذي يرصد ويوثّق جوانب مهمة من هذا الفن الشعبي الأصيل لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس هويته وتاريخه، بكل ما يحمله من معاني الشجاعة والبطولة.



تغطية مستمرة

من جانبها

واصلت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تغطيتها الإعلامية المباشرة من قلب المعرض، حيث استضافت الإعلامية أمل الملا من خلال برنامج "عيال لبلاد" عدد من المسؤولين والمعنيين بالشأن الثقافي في الدولة، وتابعت شرينة سالم تغطيتها المباشرة من أرض المعرض في برنامج "حياك في بلادي"، لنقل كافة جوانب دورة هذا العام، التي كانت ثرية بالفعاليات والمبادرات الثقافية.

