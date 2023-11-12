برعاية محمد بن راشد.. معرض دبي للطيران 2023 ينطلق غداً ليرسم ملامح مستقبل قطاع الطيران

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق غداً (الاثنين) فعاليات الدورة الأكبر من "معرض دبي للطيران"، أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري في "دبي وورلد سنترال"، ويُعد المعرض مركزاً لقادة القطاع، ومحفزاً لتنمية قطاعات الطيران والفضاء والدفاع. وسيجمع الحدث أكثر من 1400 جهة عارضة من 95 دولة وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، واستكشاف أحدث الاتجاهات ورفع سقف الابتكار المستدام للمستقبل.

وستشهد الدورة الثامنة عشرة من المعرض مجموعة من العروض الجوية والبرية للطائرات التجارية والعسكرية لاستعراض قدراتها أمام الجهات المشاركة من قطاعات الفضاء والدفاع والطيران، وسيشمل العرض 180 طائرة تجارية وعسكرية من أكثر الطائرات تقدماً في العالم. كذلك، سيستعرض المعرض أحدث التطورات في مجال استخدام وقود الطيران المستدام وغيرها من الحلول والابتكارات التي تساهم في دعم جهود الاستدامة بقطاع الطيران.

وفيما يتعلق بعروض الطائرات، فستتضمن استعراض مجموعة من طائرات إيرباص، من طراز A320P2F، وA321neo، وA330neo، وإيرباص A400M Atlas CMk1، وH225 (المروحية)، وC295، وغيرها الكثير، وسيتخلل ذلك عرض طائرات Embraer E195-E2 لأول مرة، وستقدم تيك إيجل وبوينغ عرضاً جوياً لطائرتها المرتقبة 777-9.

ويستضيف معرض دبي للطيران 2023 أبرز شركات الطيران الرائدة والجديدة من جميع أنحاء العالم، وتستعرض الخطوط الجوية السعودية طائرة بوينغ 787-10 والتي تحمل شعار العلامة التجارية الجديدة، وطائرة طيران أديل من طراز إيرباص A320neo. كما تشارك شركة بيوند، أول شركة طيران ترفيهية فاخرة في العالم، لتستعرض طائرتها الحديثة من طراز إيرباص A319، فضلاً عن العديد من الطائرات الأخرى الرائدة في القطاع.

تنقّل جوي مُتقدم



وفي جناح التنقل الجوي المتقدم الجديد، ستتاح الفرصة للزوار لاستكشاف مستقبل الطيران، وذلك من خلال عرض مجموعة من أحدث طائرات الإقلاع والهبوط العمودي والطائرات بدون طيار، ليؤكد معرض دبي للطيران ريادته في توفير منصة عالمية لاستعراض أحدث الابتكارات التي تحول مستقبل القطاع.

وأعلنت شركة آرتشر للطيران، شركة الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، عن إطلاق طائرتها "Midnight" لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بينما تستعرض شركتي "ArcosJet DMCC" و"Lilium N.V" نموذجًا جديداً لطائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، فضلاً عن النماذج الرائدة الأخرى التي تستعرضها الشركات المشاركة في المعرض.

مستقبل الفضاء



ويُعد مستقبل قطاع الفضاء من أبرز المجالات التي يركز عليها معرض دبي للطيران، وذلك بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء، حيث يضم المعرض جناحاً خاصاً بقطاع الفضاء، وسيستضيف مؤتمراً متخصصاً لمدة يومين، يجمع أهم القادة والمسؤولين الحكوميين وصُنّاع القرار للتواصل ومناقشة أحدث الحلول والابتكارات المساهمة في تطور قطاع الفضاء في المستقبل.

وتهدف وكالة الإمارات للفضاء خلال مشاركتها في المعرض إلى استعراض أحدث مبادراتها ومشاريعها، بما في ذلك مهمة الإمارات إلى حزام الكويكبات، وتحدي الكوكب X، وبرنامج المناطق الاقتصادية الفضائية.



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