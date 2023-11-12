قائد عام شرطة الشارقة يكرم طالباً أنقذ حياة زميله

كرم اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة بمكتبه، الطالب علي محمد بن حارب المهيري؛ تقديراً لدوره البطولي وسرعة تصرفه تجاه إنقاذ حياة زميله وإسعافه، إثر ابتلاعه عملة نقدية في المدرسة.

وجاء هذا التكريم ضمن منهجية شرطة الشارقة وحرصها على تقدير المتعاونين معها من جميع فئات المجتمع العمرية؛ لدورهم الإيجابي والفعال في تعزيز الأمن والأمان.

سرعة بديهة

وأشاد اللواء الشامسي بالدور اللافت للطالب علي المهيري، وسرعة بديهته وتصرفه بحكمة أثناء الموقف المفاجئ غير المتوقع رغم صغر سنه، مضيفاً بأن الواجب الإنساني والمسؤولية المجتمعية هي فطرة إنسانية تكتسب في بيئة تربوية سليمة، وموقف الطالب خير مثال على التربية والنشء الصالح.

ومن جانبه أعرب والد الطفل عن جزيل الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة الشارقة، على هذا التكريم، مؤكداً

أن المسؤولية المجتمعية واقعة علينا كوننا أولياء أمور؛ فيجب علينا غرس هذه المبادئ وتعليمها لأبنائنا ليكونوا جزءاً من مجتمع واعٍ أمنياً، قادر على مواجهة التحديات.

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