موانئ دبي العالمية تسعى لاستئناف العمليات في موانئ استراليا بعد حادث أمن سيبراني

أعلنت شركة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) الأحد أنها قامت بـ«خطوات كبيرة» نحو استئناف حركة النقل المعتادة في موانئ رئيسية في أستراليا، تعطلت ليومين بعد حادث على صلة بالأمن السيبراني.

وأجرت وكالات حكومية استرالية السبت والأحد محادثات أزمة بعد حادث «خطير ومستمر» على صلة بالأمن السيبراني، بحسب وزيرة الشؤون الداخلية والأمن السيبراني كلير أونيل، أدى إلى تعطيل العمليات في موانئ رئيسية في البلاد.

وأضافت الوزيرة على منصة إكس أن «دي بي ورلد تشرف على نحو 40% من السلع التي تعبر من وإلى بلدنا».

وأوقفت شركة تشغيل الموانئ الاتصال بالإنترنت في موانئها في سيدني وملبورن وبريزبن وفريمانتل الجمعة، لمنع «أي ولوج مستمر غير مصرح به» إلى شبكتها، وفق متحدث باسمها.

ولم تتعطل عمليات تفريغ الحاويات من السفن جراء الحادثة، لكن الشاحنات الضرورية لنقلها لم تتمكن من دخول الموانئ أو الخروج منها، وفق بليك تيرني المدير في «موانئ دبي العالمية».

وقال تيرني في بيان إن الشركة قامت بـ«خطوات كبيرة» نحو العمل مع خبراء في مجال الأمن السيبراني، وتتفحص أنظمة رئيسية «حيوية لاستئناف حركة الشحن الطبيعية».

وتسعى الشركة لاستئناف العمليات المعتادة «في أسرع وقت وبأكبر قدر من الأمان» وتحقق في «ملابسات الوصول إلى المعلومات وسرقة البيانات»، وفق تيرني.

وذكرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إنها تحقق في الحادثة.

وأفاد المنسق الوطني للأمن السيبراني دارن غولدي على منصة إكس أن الشركة أبلغت الحكومة أن أي تعطيل لعمليات الموانئ «من المرجح أن يستغرق أياماً عدة وليس أسابيع».

وأضاف «لا يزال نظام تكنولوجيا المعلومات في موانئ دبي العالمية منفصلاً عن الإنترنت، مما يؤثر بشكل كبير على عملياتها».

وأكد غولدي أنه رغم التعطيل، فإن شركة تشغيل الموانئ قادرة على «الوصول إلى الشحنات الحساسة إذا لزم الأمر، مثلاً في حالات طوارئ طبية».

وعقب اجتماعات طوارئ السبت، جمع غولدي مجدداً آلية التنسيق الوطنية الأحد مع ممثلين عن الحكومة وقطاعي النقل البحر واللوجستي لتنسيق الاستجابة الحكومية. وحضرت الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة الاجتماعات.

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