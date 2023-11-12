موديز تخفض تصنيف توقعاتها للدين الأمريكي إلى «سلبي»

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة، توقعاتها بشأن الدين الأمريكي من مستقرة إلى سلبية، وذلك قبل أسبوع من مفاوضات حاسمة في الكونغرس بشأن الميزانية.

وأبقت الوكالة في الوقت الحالي على تصنيف دين الحكومة الأمريكية عند إيه إيه إيه (Aaa).

وقالت إنه «في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، ومن دون اتخاذ تدابير فعالة على صعيد السياسات المالية لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات، تتوقع موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيراً جداً، ما يضعف بشكل كبير القدرة على تحمل الديون».

وعبرت وزارة الخزانة الأمريكية على الفور عن عدم موافقتها على قرار موديز.

وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو في بيان إن «الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً، وسندات الخزانة هي الأصول الآمنة والسائلة المهيمنة في العالم».

وأضاف: «أظهرت إدارة الرئيس جو بايدن التزامها بالاستدامة المالية، بما في ذلك من خلال خفض العجز بأكثر من تريليون دولار المدرج في اتفاق خفض الديون في يونيو، إضافة إلى مقترحات ميزانية الرئيس بايدن التي من شأنها خفض العجز بنحو 2.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل».

ارتفع عجز الميزانية الأمريكية، الذي نُشر الشهر الماضي للسنة المالية 2023 المنتهية في 30 سبتمبر، إلى 1.7 تريليون دولار.

وبسبب رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة للحد من التضخم، ارتفعت تكلفة ديون الولايات المتحدة بشكل هائل، ودفعت واشنطن 162 مليار دولار إضافية بشكل فوائد في السنة المالية الماضية مقارنة بالسنة 2022.

وموديز هي الوكالة الرئيسية الوحيدة التي أبقت على تصنيفها للديون السيادية الأمريكية عند أعلى مستوياته، ما يؤكد الخطر الاقتصادي المحتمل المحدق بالولايات المتحدة في حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة في غضون أسبوع.

ولم يوافق مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ولا مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، على مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي، الذي ينتهي منتصف ليل الجمعة/السبت من الأسبوع المقبل.

وفي غياب التوصل إلى اتفاق بحلول 17 نوفمبر، يدخل أكبر اقتصاد في العالم في ما يُعرف بالإغلاق الحكومي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز