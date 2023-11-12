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بعد 111 عاماً من الغرق.. أغراض سفينة «تيتانيك» للبيع في مزاد

11/12/2023 5:27:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعد أكثر من 111 عاماً من غرق السفينة تيتانيك، تم طرح أغراض من السفينة الفاخرة للمزاد مقابل عشرات الآلاف من الجنيه الإسترليني، السبت، من بينها قائمة طعام لرواد الدرجة الأولى.

أحدثت قائمة الطعام جلبة، حيث يتردد أنها قائمة الطعام الوحيدة المتبقية من السفينة بتاريخ 11 أبريل 1912، وتضم القائمة المحار، إضافة إلى «شريحة من لحم البقر إيه لا فيكتوريا» ولحم الضأن والبط البري.

ويظهر على القائمة علامات تضررها من المياه، ولكن دفع مشترى مجهول في دار هنري الدريدج اند صن للمزاد 66 ألف جنيه استرليني (81 ألف دولار) مقابل القائمة.

وتم بيع بطانية لرواد الدرجة الأولى، يتردد أن أحد الناجين كان يحملها على متن قارب نجاة، وتراوحت قيمتها ما بين 70 ألف و100 جنيه استرليني، مقابل 76 ألف جنيه استرليني.

وكانت سفينة تيتانيك قد أبحرت من ساوثهامبتون في جنوب انجلترا في طريقها إلى نيويورك في 10 أبريل 1912، وعلى متنها أكثر من 2200 شخص.

وبعد أيام قليلة، اصطدمت السفينة، التي كانت تعتبر غير قابلة للغرق، بجبل جليدي وغرقت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص.

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