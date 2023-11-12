994 ألف مطالبة استرداد تأمين بـ 6.8 مليارات درهم أنجزتها جمارك دبي في 9 أشهر

ارتفعت مطالبات استرداد التأمين التي أنجزتها جمارك دبي بنسبة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 994 ألف مطالبة بقيمة 6.8 مليارات درهم، وأكد يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي «مكلف» أن المعاملات التي تنجزها جمارك دبي بمختلف فئاتها تشهد ارتفاعاً ملحوظاً يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية وأولوياتها الرئيسية التي ترتكز على مناخ استثماري مثالي يعزز متانة اقتصاد دبي بأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن ابتكارات وأنظمة جمارك دبي المتطورة تدفع نحو أتمتة الإجراءات وتسهيل المعاملات الجمركية لدعم نمو القطاع التجاري وزيادة قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية.

وبلغ عدد المطالبات عبر المقاصة (التحويل الآلي المباشر) بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 50 ألف مطالبة استرداد بقيمة رسوم جمركية محولة بقيمة 331 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، ويمثل نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية أحد أهم الأدوات التقنية التي تساهم في تعزيز التعاون الجمركي الخليجي من خلال اختصار زمن تحويلات الرسوم الجمركية.

وقالت فاطمة علي بن صقر مدير أول قسم التأمينات في جمارك دبي: «نعمل على التحسين المستمر لنظام إعادة التأمينات الذكي الأول من نوعه في العالم، حيث يتميز النظام بتقديم المطالبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك لتوفير الوقت والجهد لعملائنا بحيث يستطيع العميل التقديم على الخدمة في أي وقت ومن أي مكان، ليتم معالجة الطلب عبر الوحدة المركزية بعد التأكد من صحتها آلياً».

وأضافت: «لدينا رؤية واضحة تنبثق من استراتيجية جمارك دبي لدعم عملائنا، حيث تقوم وفود من الإدارة وبصفة مستمرة بمناقشة تسهيلات الأعمال والاطلاع على مقترحات ومتطلبات العملاء من قلب الميدان، من خلال تنسيق زيارات دورية إلى مراكز خدمة العملاء التابعة للمراكز الجمركية في جمارك دبي، وكذلك للإدارات الجمركية بهدف مناقشة التحديات وإجراءات العمل الحالية الخاصة بالتأمينات الجمركية والمقاصة وتسريع وتيرة العمليات للعملاء وتلبية متطلباتهم لتحقيق رضاهم وسعادتهم».

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