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61 ألف طرد بمشاركة 21 ألف متطوع ضمن حملة «تراحم من أجل غزة»

11/12/2023 5:27:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصلت حملة "تراحُم من أجل غزة" التي تجلت فيها جهود دولة الإمارات لتقديم يد العون للشعب الفلسطيني الشقيق، حيث شهدت قاعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد، إقبالاً كبيراً على الفعالية التي تأتي تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: "تم تجهيز أكثر من 61 ألف طرد إنساني للأشقاء في قطاع غزة شارك في إعدادها أكثر من 21 ألف متطوع ضمن فعاليات حملة "تراحم من أجل غزة".

وتواكب هذه الفعاليات الزخم الشعبي والإقبال الكبير من جميع فئات المجتمع في الدولة على المساهمة في جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، في تجسيد لقيم التعاون والتضامن الإنساني التي تشكل ركائز أساسية في دولة الإمارات.

وتشرف على الحملة وزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الأغذية العالمي، وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، خاصة الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

وتستمر الهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية المعتمدة في الدولة في استقبال التبرعات في مراكزها وعبر مواقعها الإلكترونية. ويمكن للراغبين بالتطوع أو تقدم المساعدات والتبرعات معرفة المزيد من المعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الجمعيات الخيرية والإنسانية.

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