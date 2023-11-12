وصل تنجز أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في دبي

أعلنت "وصل"، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، عن إتمام واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الإمارة، كجزء من التزام "وصل" بتحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات، وفي إطار جهود دبي لتنويع وتطوير مصادر الطاقة، وضمان تأمين إمداداتها ،وتعزيز كفاءة وفعالية الطلب على الكهرباء والطاقة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية.

ويتماشى الإعلان مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، الرامية إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر، كما يأتي متزامناً مع عام الاستدامة، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP 28".

وأوضحت الشركة أن المشروع الرائد تم تنفيذه بالتعاون مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة لتزويد مجموعة كبيرة من عقارات "وصل" بألواح متطورة لتوليد الطاقة الشمسية، حيث شمل المشروع تركيب أكثر من 22 ألف من الألواح الشمسية المتطورة على 44 مبنى وبعض المرافق الأخرى، ما سيؤدي إلى توليد 11 مليون كيلوواط ساعة وخفض البصمة الكربونية بمقدار 4,500 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل رفع 2,200 سيارة من الطريق، أو زراعة 180,000 شجرة، أو توفير الطاقة لمدة عام كامل لـ 900 منزلٍ في إمارة دبي.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس سالم النعيمي، مدير إدارة خدمات الأصول والحلول بالإنابة في وصل: "تلتزم وصل بالابتكار في جميع نواحي أعمالها، وذلك يشمل الاستثمار في أحدث وأكثر حلول الطاقة المستدامة تقدماً، والتي تعمل على تحسين حياة جميع السكان في مجتمعات وصل السكنية. يساهم هذا المشروع بتوفير طاقة نظيفة دون إلحاق الضرر بالبيئة، وذلك عبر تطوير أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في الإمارة. نواصل العمل مع شركائنا للمساهمة في تسريع الخطوات الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني في دولة الإمارات ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050."

وتشارك وصل في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر، بوصفها راعي اليوبيل للمعرض، حيث من المقرر أن تعرض بعض الحلول المبتكرة والمستدامة عبر مشاريعها الحالية والمقبلة. ويركز جناح "وصل" (الجناح رقم JSP6) في المعرض على أربعة مواضيع هي التطوير العقاري المستدام، ومشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، وأهمية استغلال الطاقة الشمسية، وكيفية توفير استهلاك الكهرباء، حيث تسعى وصل من خلال مشاركتها في المعرض لتأكيد التزامها بتقليل بصمتها الكربونية وتحسين جودة الحياة للجميع.

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