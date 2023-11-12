معرض عالم القهوة 2024 يكشف عن فعالياته الرامية لتعزيز الشراكات ضمن القطاع

أعلن معرض عالم القهوة 2024، أحد أبرز الفعاليات المرتقبة في صناعة القهوة، عن إقامة مجموعة من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين العارضين والزوّار المتخصصين، واستكشاف ملامح مستقبل صناعة القهوة التي تشهد ازدهارًا كبيرًا.

وتتضمّن أجندة فعاليات الدورة الثالثة من معرض عالم القهوة، الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 21 إلى 23 يناير المُقبل 2024، طيفًا واسعًا من الفعاليات والأنشطة، بما في ذلك منطقة "روسترز فيلدج" وجناحي "كابينغ روم" و"برو بار"؛ ويخصص المعرض حيزًا واسعًا للاستدامة في مجال القهوة، بما في ذلك تنظيم مجموعة من الجلسات الحواريّة، وورش العمل المتخصصة حول الاستدامة، وأفضل أساليب استغلال الموارد، والممارسات المستدامة التي تجسّد التزام مجتمع القهوة عالميًا بالإنتاج المسؤول.

وسوف يشهد المعرض إطلاق عدد من الفعاليات الجديدة، بما في ذلك قرية أصحاب الامتياز التجاري (فرانشيز فيلدج)، وهي مساحة تجمع العلامات التجارية الرائدة، الراغبة في توسيع أعمالها في المنطقة، مع المستثمرين الجادين الباحثين عن الاستثمار في إقامة فروع للعلامات التجارية المعروفة في مجال القهوة، ما يعزّز مكانة المعرض كمنصّةً مهمّة لاستكشاف آفاق وفرص النموّ والتعاون بين روّاد الصناعة من تجّار ومزارعين وموزّعين ومشترين، وأصحاب المحامص.

يعدّ "برنامج المشترين"، و"رُدهة المُشترين" من أبرز البرامج والتسهيلات التي يتضمّنها المعرض، إذ يتيح البرنامج إعداد لقاءات مجدولة بين المشترين والمزارعين والتجار والموزعين وأصحاب المحامص، ومديري ومسؤولي التغذية في الفنادق والمطاعم والمقاهي وشركات الطيران، بحيث تتم اللقاءات وفق جدول ومواعيد محدّدة سلفًا في ردهة المشترين، التي تتبنى منهجيّةً مبتكرة تُسهم في تعزيز التواصل والتفاعل بين أقطاب الصناعة، موفّرةً بيئةً مثاليّة وأجواء عمل فريدة للتعاون وبناء الشراكات وبحث الصفقات المحتملة بين الأطراف.

يتسم الحدث بإقامة سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل المجانيّة، وسوف تتضاعف المساحة المخصصة للجلسات بهذه الدورة لإقامة مسرحين كبيرين، أحدهما للجلسات الحوارية لجمعيّة القهوة المختصّة، والثاني لمسرح Unfiltered الذي يستضيف جلسات الحوار الموسّعة بحضور عشرات الخبراء والمختصّين العالميين، للحديث عن الاتجاهات الجديدة والاكتشافات والمنتجات الأحدث في العالم.

وتشهد منطقة "روسترز فيلدج" وجناحيّ "كابينغ روم" و"برو بار"، مضاعفة مساحتها كذلك لتلبية الطلب المتزايد على المشاركة، وتعدّ منطقة "روسترز فيلدج" من أكثر المناطق جذبًا للجمهور، وتتشابه فيها منصات العرض المجهّزة بماكينة إعداد القهوة ومصدر المياه، بينما تتولّى الشركات العارضة جلب حبوب البن الخاصة بها وتحضير القهوة؛ وتجمع المنطقة عشرات العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم، مع الزوّار المختصين، موفًّرًة لهم إمكانية تذوّق القهوة المُحمَّصة والمُحضَّرة بطرق مختلفة.



يسمح جناح "كابينج روم" لزوّاره بتذوّق أصناف القهوة، وتقييم جودتها والمقارنة بينها، حيث تعرِض كل شركة لمدة ساعة على المشترين والجمهور مجموعة من مذاقات القهوة لتذوّقها والمفاضلة بينها؛ أما جناح "برو بار"، فيتكون من منصّتين كبيريتن تتسعان لعدد 12 شركة؛ ويمكن لكل منها استخدام المنصّة لمدة 3 ساعات لتحضير مذاقات القهوة المختلفة، بينما يقوم الزوّار والمشترون بالتنقّل بين الشركات لتذوّق القهوة، ومشاهدة إعداد الباريستا لمشروبات القهوة الفريدة بطرق مبتكرة.



منصّة للابتكار



ومن أجل تشجيع الابتكار والتطوير

فسوف تضم فعاليات المعرض جائزة منصّة الابتكار في القهوة "كوفي ديزاين أوورد"، وجائزة أفضل منتج جديد "بست نيو برودكت أوورد"؛ وتعني "كوفي ديزاين أوورد" بمواكبة أحدث التطوّرات في تقنيات تحضير القهوة ومعدّاتها، وأحدث الممارسات المستدامة؛ وتشمل مجالات الجائزة: التصميم، والتغليف، والبراندنج، وأكواب ودلال القهوة. ويقوم المتسابقون بإرسال تصميماتهم على الموقع الإلكتروني للمسابقتين قبل المعرض، ليتسنّى للمحكّمين اختيار الفائز بشعار المسابقة عن العام، وهو ما يسعى إليه بشغف جميع المتسابقين لنيل جائزة جمعية القهوة المختصة العالمية كأفضل تصمم، أو أفضل منتج على مستوى العالم عن العام 2024؛ وسوف يشهد المعرض تنظيم مسابقات إقليمية ودولية لتوفير تجربة متكاملة لعشّاق القهوة.

تعزيز تجربة المشاركين

وفي هذا الصدد قال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـ "دي إكس بي لايف": "نسعى لتعزيز مكانة معرض عالم القهوة ليكون الوجهة الأولى عالميًا لأقطاب صناعة القهوة؛ ونحن حريصون على أن يتجاوز الحدث مفهوم المعارض التجارية التقليدية، ليصبح المنصّة العالمية الأولى للمهتمّين والخبراء والمختصّين لمواكبة أحدث اتجاهات الصناعة، واستكشاف السبل المبتكرة والمنهجيات الذكية الصديقة للبيئة لتعزيز نمو واستدامة القطاع"، وأضاف: "يُعدُّ الحدث فرصة مهمّة للتعرّف على مصادر حبوب البن والمحامص وسلاسل توريد القهوة، واستعراض أحدث التطورات في مجالات التغليف والتوزيع والإنتاج، ولا شك أن فعاليات المعرض المتنوّعة خاصة برنامج المشترين، سوف تعزّز تجربة المشاركين، وتمكّنهم من التواصل المباشر لتنمية أعمالهم وضمان استدامتها".

منصّةً رائدة

تُعدّ نسخة دبي من معرض من عالم القهوة، الوجهة المفضّلة للشركات الطامحة إلى تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الإمكانات الهائلة لأسواق القهوة في المنطقة في ظل تنامي الطلب على القهوة عالية الجودة، وتزايُد الإقبال على سلاسل المقاهي الحديثة؛ وتسعى دي إكس بي لايف، إلى توفير منصّة رائدة تعزّز نموّ واستدامة صناعة القهوة، عبر إرساء معايير جديدة للجودة والكفاءة والابتكار في تنظيم المعارض العالمية، وإتاحة منصّة تلبّي احتياجات مختلف أقطاب صناعة القهوة، وتجمع العلامات التجاريّة والمزارعين والمنتجين والموزّعين والخبراء والمختصّين تحت مظلة واحدة، لمشاركة خبراتهم وتجاربهم وعرض أحدث منتجاتهم، وتطوير تعاونهم مع الشركاء والمشترين المحتملين.



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