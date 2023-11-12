الهلال الأحمر: اكتمال عملية وصول تجهيزات المستشفى الميداني الإماراتي

أعلن الهلال الأحمر الإماراتي، اكتمال عملية وصول كافة التجهيزات المتعلقة بالمستشفى الميداني الإماراتي الخاصة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بحلول مساء أمس (السبت)، مشيراً في الوقت نفسه بأن فرق الهيئة، تعكف حالياً على دراسة كافة الاقتراحات المطروحة، لتحديد الموقع الأنسب، لإقامة المستشفى بداخل القطاع، وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بأن الإمارات أنجزت عملية شحن كل التجهيزات الضرورية اللازمة لتشغيل وإدامة عمل كافة الأقسام التابعة للمستشفى الميداني، والذي جاء ضمن جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة التي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

كما أشار إلى انتهاء الهيئة من إعداد قوائم بأسماء الأطباء المتطوعين الذين يمثلون مختلف الفئات والتخصصات الطبية، والذين سيتولون مهام علاج المصابين، لافتاً في الوقت نفسه بأن المستشفى يأتي في إطار استجابة الإمارات الإنسانية لصالح الأشقاء الفلسطينيين، والتي بدأت منذ اندلاع الأحداث الأخيرة في غزة، وتعزيزاً لمبادراتها المستمرة على الساحة الفلسطينية في مختلف المجالات الإنسانية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز