محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بـ«ديوالي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع المحتفلين بعيد ديوالي في جميع أنحاء العالم، وتمنى سموه في تدوينة نشرها عبر «إكس» للمحتفلين مهرجاناً مزدهراً ومبهجاً. حيث دون سموه: «نهنئ جميع المحتفلين بعيد ديوالي في جميع أنحاء العالم..
ونتمنى لهم مهرجاناً مزدهراً ومبهجاً».
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN12112023000110011019ID1107413031
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.