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محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بـ«ديوالي»

11/12/2023 5:27:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع المحتفلين بعيد ديوالي في جميع أنحاء العالم، وتمنى سموه في تدوينة نشرها عبر «إكس» للمحتفلين مهرجاناً مزدهراً ومبهجاً. حيث دون سموه: «نهنئ جميع المحتفلين بعيد ديوالي في جميع أنحاء العالم..
ونتمنى لهم مهرجاناً مزدهراً ومبهجاً».

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