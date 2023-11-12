ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 2.21% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر تشرين الأول الماضي في الأردن، 109.78 مقابل 108.31 لنفس الشهر من العام 2220، مسجلا ارتفاعاً نسبته 1.36%.
وبين تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن هذا الارتفاع نجم عن ارتفاع أسعار سلع تشكل اهمياتها النسبية 82.29%، في حين سجلت مجموعات أخرى انخفاضا في أسعارها تشكل أهميتها النسبية 16.15%.
وللأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك 108.88 مقابل 106.53 لنفس الفترة من عام 2022، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.21%، نتيجة ارتفاع أسعار سلع مجموعات تشكل أهميتها النسبية 81.62%، في حين سجلت مجموعات أخرى انخفاضا في أسعارها تشكل أهميتها النسبية 16.82%.
كما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول الماضي 109.78 مقابل 109.70 لشهر أيلول من نفس العام، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.08%، نتيجة ارتفاع أسعار سلع مجموعات تشكل أهميتها النسبية 59.66%، في حين سجلت مجموعات أخرى انخفاضا في أسعارها تشكل أهميتها النسبية 16.27%.
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