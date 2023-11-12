Sunday, 12 November 2023 02:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 2.21% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي

11/12/2023 5:17:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر تشرين الأول الماضي في الأردن، 109.78 مقابل 108.31 لنفس الشهر من العام 2220، مسجلا ارتفاعاً نسبته 1.36%.


وبين تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن هذا الارتفاع نجم عن ارتفاع أسعار سلع تشكل اهمياتها النسبية 82.29%، في حين سجلت مجموعات أخرى انخفاضا في أسعارها تشكل أهميتها النسبية 16.15%.


وللأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك 108.88 مقابل 106.53 لنفس الفترة من عام 2022، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.21%، نتيجة ارتفاع أسعار سلع مجموعات تشكل أهميتها النسبية 81.62%، في حين سجلت مجموعات أخرى انخفاضا في أسعارها تشكل أهميتها النسبية 16.82%.
كما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول الماضي 109.78 مقابل 109.70 لشهر أيلول من نفس العام، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.08%، نتيجة ارتفاع أسعار سلع مجموعات تشكل أهميتها النسبية 59.66%، في حين سجلت مجموعات أخرى انخفاضا في أسعارها تشكل أهميتها النسبية 16.27%.

MENAFN12112023000208011052ID1107413005

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث