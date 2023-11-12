ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 2.21% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر تشرين الأول الماضي في الأردن، 109.78 مقابل 108.31 لنفس الشهر من العام 2220، مسجلا ارتفاعاً نسبته 1.36%.



وبين تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن هذا الارتفاع نجم عن ارتفاع أسعار سلع تشكل اهمياتها النسبية 82.29%، في حين سجلت مجموعات أخرى انخفاضا في أسعارها تشكل أهميتها النسبية 16.15%.



وللأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك 108.88 مقابل 106.53 لنفس الفترة من عام 2022، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.21%، نتيجة ارتفاع أسعار سلع مجموعات تشكل أهميتها النسبية 81.62%، في حين سجلت مجموعات أخرى انخفاضا في أسعارها تشكل أهميتها النسبية 16.82%.

كما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول الماضي 109.78 مقابل 109.70 لشهر أيلول من نفس العام، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.08%، نتيجة ارتفاع أسعار سلع مجموعات تشكل أهميتها النسبية 59.66%، في حين سجلت مجموعات أخرى انخفاضا في أسعارها تشكل أهميتها النسبية 16.27%.

