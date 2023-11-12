الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 25 مواطنا من الضفة.

فمن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله أكرم أبو الرب، والمحرر ليث عفيف العتيلي (52 عاما)، في المنطقة الجنوبية بالمدينة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود حجة، وأمين سر حركة فتح في البلدة شادي أبو عمر، وعمر شبيب، من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: حسام محمد حمد، وجهاد باسم ياسين، وجلال حسن الخطيب، وعدي محمود صبري، ويمان خالد برناط، وأمين عيسى ياسين، من بلدة بلعين، غرب رام الله.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل عمر علقم (12 عاما)، من مخيم شعفاط، والشاب صامد رائد مطير من مخيم قلنديا، ومحمد عبيد المطري، وعدي عبد الله جمهور، ومجاهد مطري، من قرية بيت عنان شمال غرب القدس.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال محمد صقر البو، ومهند إبراهيم عوض، ومحمد وليد زماعرة، وانور محمد باجس البو، وعبد الحميد يونس الدودة، من بلدة حلحول شمال الخليل، ومدير مدرسة التوانة في مسافر يطا جميل النواجعة، وبرهان اشريتح، وعيسى هديب، من بلدة يطا، وحازم الفاخوري، من المدينة.

وبذلك، ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، إلى نحو (2470) حالة اعتقال، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



