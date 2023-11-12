الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 25 مواطنا من الضفة.
فمن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله أكرم أبو الرب، والمحرر ليث عفيف العتيلي (52 عاما)، في المنطقة الجنوبية بالمدينة.
ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود حجة، وأمين سر حركة فتح في البلدة شادي أبو عمر، وعمر شبيب، من بلدة برقة شمال غرب نابلس.
ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: حسام محمد حمد، وجهاد باسم ياسين، وجلال حسن الخطيب، وعدي محمود صبري، ويمان خالد برناط، وأمين عيسى ياسين، من بلدة بلعين، غرب رام الله.
ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل عمر علقم (12 عاما)، من مخيم شعفاط، والشاب صامد رائد مطير من مخيم قلنديا، ومحمد عبيد المطري، وعدي عبد الله جمهور، ومجاهد مطري، من قرية بيت عنان شمال غرب القدس.
ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال محمد صقر البو، ومهند إبراهيم عوض، ومحمد وليد زماعرة، وانور محمد باجس البو، وعبد الحميد يونس الدودة، من بلدة حلحول شمال الخليل، ومدير مدرسة التوانة في مسافر يطا جميل النواجعة، وبرهان اشريتح، وعيسى هديب، من بلدة يطا، وحازم الفاخوري، من المدينة.
وبذلك، ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، إلى نحو (2470) حالة اعتقال، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
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