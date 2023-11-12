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هل هربت حماس الرهائن الإسرائيليين بين قوافل النازحين إلى الجنوب؟

11/12/2023 5:17:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- رجح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس بأن تقوم حركة "حماس" بتهريب الأسرى الإسرائيليين بين قوافل النازحين المدنيين من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه.

ورفض كونريكوس في مؤتمر صحفي الخوض في التفاصيل، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يضع هذا الاحتمال بعين الاعتبار، ونوه إلى أن إحدى الفرق الإعلامية المرافقة للوحدات المقاتلة داخل القطاع قامت بالنداء باللغة العبرية أثناء مرور قافلة من النازحين الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه للتأكد من عدم وجود أسرى إسرائيليين بينهم.

واعترف المتحدث بأن الجيش لم يضع نقاط تفتيش على قوافل النازحين ولكنه يبذل جهودا أخرى لرصد وجود رهائن بينهم ومنع حدوث ذلك.

ويطالب الإسرائيليون الحكومة بإعادة المختطفين لدى "حماس"، حيث شهدت تل أبيب أمس السبت مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الأشخاص، وطالبوا السلطات الإسرائيلية ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتحرير الأسرى.

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