MENAFN - Palestine News Network ) في اليوم الــــــ37 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،جيش الاحتلال يصعد من عداونه على القطاع من خلال تشديد حصاره على المستشفيات،



آليات الاحتلال تحاصر البوابات الرئيسية لمجمع الشفاء، الذي استهدفت طوابقه بشكل مباشر، وسط تغطية نارية كثيفة، وحركة متواصلة للطائرات من دون طيار، ما يحول دون خروج من بداخلها، من نازحين، وجرحى، ومرضى، وطواقم طبية، ومسعفين، الذين بقوا دون كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود.

وقصفت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، مستشفى "مهدي" للولادة في حي النصر غرب مدينة غزة مما أسفر عن استشهاد طبيبين، وجرح عدد من النازحين. في حين أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء

- استشهد المواطن منتصر محمد أمين سيف (34 عاما)، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية برقة شمال نابلس.

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، أن تr,l hgsg'm السلطة الفلسطينية الحالية بدور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال إن حكومته تسعى للسيطرة على غزة تتيح لها الدخول متى تريد، ولن تكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية تدفع رواتب لعائلات قتلة الأطفال، على حد قوله،

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد اليوم الأحد، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا