(MENAFN
- Palestine News Network )
في اليوم الــــــ37 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
جيش الاحتلال يصعد من عداونه على القطاع من خلال تشديد حصاره على المستشفيات،
آليات الاحتلال تحاصر البوابات الرئيسية لمجمع الشفاء، الذي استهدفت طوابقه بشكل مباشر، وسط تغطية نارية كثيفة، وحركة متواصلة للطائرات من دون طيار، ما يحول دون خروج من بداخلها، من نازحين، وجرحى، ومرضى، وطواقم طبية، ومسعفين، الذين بقوا دون كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود.
وقصفت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، مستشفى "مهدي" للولادة في حي النصر غرب مدينة غزة مما أسفر عن استشهاد طبيبين، وجرح عدد من النازحين. في حين أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء
- استشهد المواطن منتصر محمد أمين سيف (34 عاما)، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية برقة شمال نابلس.
استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، أن تr,l hgsg'm السلطة الفلسطينية الحالية بدور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال إن حكومته تسعى للسيطرة على غزة تتيح لها الدخول متى تريد، ولن تكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية تدفع رواتب لعائلات قتلة الأطفال، على حد قوله،
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد اليوم الأحد، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا
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