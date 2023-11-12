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الاحتلال يقصف بلدتي شيحين وأم التوت جنوب لبنان

11/12/2023 5:17:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدتي شيحين وأم التوت بالقطاع الغربي في الجنوب اللبناني.

وأفادت وكالة الانباء الوطنية اللبنانية، بأن بلدتي أم التوت وشيحين تعرضتا لقصف متواصل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما تشهد القرى الحدودية اللبنانية اعتداءات إسرائيلية متواصلة.


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