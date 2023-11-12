الاحتلال يقصف بلدتي شيحين وأم التوت جنوب لبنان

الاحتلال يقصف بلدتي شيحين وأم التوت جنوب لبنان
التاريخ
11/12/2023 5:17:18 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدتي شيحين وأم التوت بالقطاع الغربي في الجنوب اللبناني.
وأفادت وكالة الانباء الوطنية اللبنانية، بأن بلدتي أم التوت وشيحين تعرضتا لقصف متواصل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما تشهد القرى الحدودية اللبنانية اعتداءات إسرائيلية متواصلة.
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