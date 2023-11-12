كاتب إسرائيلي : نتنياهو يسوق لانتصار“لا وجود له” في غزة‎

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- شكك محلل سياسي إسرائيلي في إمكانية تحقيق نصر بقطاع غزة، وأكد أن حركة“حماس” استعدت جيدا للمعركة، مشيرا إلى أن حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن حرب طويلة الأمد“هو بديل تسويقي لانتصار لا وجود له”.

وقال ناحوم برنياع في مقال بالملحق الأسبوعي لصحيفة“يديعوت أحرونوت” العبرية، متطرقا للعملية البرية الإسرائيلية في غزة:“يتيح التقدم معالجة أكثر تكثيفًا للأنفاق وعناصر حماس الذين يحرسونها، ولكنه يتضمن أيضا معارك صعبة مع المسلحين”.

وأضاف:“لقد استعدت حماس لهذه المعركة. صحيح أنها خسرت العديد من محاربيها وقادتها، لكنها استمرت في القتال. ولا يزال العمود الفقري للقيادة العليا الذي يرأسه (يحيى) السنوار يعمل”.

وتابع“بارنياع”:“قد تكون الأيام القليلة المقبلة هي المرحلة النهائية والحاسمة في كلا الجهدين، المعركة ضد حماس والمحاولة الأمريكية القطرية للتوصل إلى صفقة لإطلاق الرهائن. وبعد هذه الفترة، من المشكوك فيه أن تكون إسرائيل قادرة على الصمود في وجه الضغوط الأمريكية من أجل وقف إطلاق النار، وخاصة إذا كانت صفقة الرهائن مطروحة على الطاولة”.

ومضى متسائلا:“هل ستتمكن إسرائيل من استئناف المناورة البرية بعد توقف إطلاق النار؟”.

وأضاف“التجربة السابقة، سواء في غزة أو في لبنان، لا تعطي فرصة كبيرة لذلك. بعد يوم من اتفاق وقف إطلاق النار، يعود الأطفال إلى المدارس، ويعود السكان إلى أعمالهم، وتبدأ إعادة إعمار المستوطنات، ويتوقع العالم أجندة مختلفة، ويرغب جنود الاحتياط في العودة إلى ديارهم، إلى عائلاتهم، إلى عملهم”.

وأكد“بارنياع” أنه“من المهم أن نحافظ على توقعات واقعية: فليس من المؤكد أن الجيش الإسرائيلي سوف يتمكن من الوصول إلى السنوار وزملائه في الجولة الحالية. وحتى لو تم القضاء عليهم فإن حماس لن تختفي؛ ومن المهم أن نتذكر أننا لسنا وحدنا. ونحن في هذه الدراما نحتاج إلى الإدارة الأمريكية ويجب أن نستمع إليها”.

وأشار إلى أن“الأصوات التي يخسرها (الرئيس الأمريكي جو) بايدن في بلاده تفاقم حاجته إلى وقف وشيك لإطلاق النار في غزة”.

وتطرق الكاتب الإسرائيلي إلى العملية البرية بقطاع غزة والحديث عن الانتصار المرتقب بقوله“للأسف، لا يوجد مثل هذا الانتصار في الأفق”، معتبرا أن حديث نتنياهو عن حرب طويلة الأمد (..) هو بديل تسويقي لانتصار لا وجود له”.

واعتبر أنه في ظل هذا الوضع فإنه“من الصحيح أن ننظر إلى كل شخص يتم إطلاق سراحه حيا من هناك (غزة) على أنه انتصار، وكل يوم تتقدم فيه القوات في الميدان دون أن تتكبد خسائر كثيرة هو انتصار”.