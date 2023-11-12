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الغاني دوامينا يفارق الحياة فوق أرض الملعب

11/12/2023 5:17:10 AM
(MENAFN- Amman Net) توفي اليوم السبت لاعب المنتخب الغاني رافائيل دوامينا بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة في الدوري الألباني الممتاز.

وانهار اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في الدقيقة 23 من المباراة، ونقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.

وتعرض دوامينا الذي نشأ في صفوف سالزبورغ النمساوي، للإغماء في الدقيقة الـ24 من مباراة فريقه، وعلى الرغم من التدخل الفوري للأطباء ونقله بشكل عاجل إلى المستشفى، فإنهم فشلوا في إنقاذه.

وكان دوامينا يلعب بجهاز مزيل الرجفان بسبب معاناته من مشكلة في القلب.

وخضع دوامينا في يناير/كانون الثاني 2020 بعد عدة حوادث مماثلة لعملية جراحية أثناء احترافه في ساراغوسا الإسباني، وركب الجهاز في قلبه ولم يتمكن من اللعب لمدة 3 سنوات تقريبا، وأوصى الأطباء بعدم لعبه مرة أخرى، لكنه أصر على العودة.

وأعرب الاتحاد الألباني لكرة القدم في بيان عن "تعازيه العميقة" لعائلة اللاعب وفريق إغناتيا على هذه الخسارة الكبيرة التي صدمت قطاع كرة القدم الألباني بأكمله، كما أعلن تأجيل جميع المباريات المقررة نهاية هذا الأسبوع حدادا على وفاة اللاعب الدولي الغاني.

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بدوره، أعلن ساراغوسا الذي لعب له دوامينا، أنه توجه برسائل العزاء إلى عائلة وأحباء اللاعب، وأكد أنه سيظل دائما في ذاكرة ساراغوسا.

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