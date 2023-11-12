الغاني دوامينا يفارق الحياة فوق أرض الملعب

(MENAFN
- Amman Net) توفي اليوم السبت لاعب المنتخب الغاني رافائيل دوامينا بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة في الدوري الألباني الممتاز.
وانهار اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في الدقيقة 23 من المباراة، ونقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.
وتعرض دوامينا الذي نشأ في صفوف سالزبورغ النمساوي، للإغماء في الدقيقة الـ24 من مباراة فريقه، وعلى الرغم من التدخل الفوري للأطباء ونقله بشكل عاجل إلى المستشفى، فإنهم فشلوا في إنقاذه.
وكان دوامينا يلعب بجهاز مزيل الرجفان بسبب معاناته من مشكلة في القلب.
وخضع دوامينا في يناير/كانون الثاني 2020 بعد عدة حوادث مماثلة لعملية جراحية أثناء احترافه في ساراغوسا الإسباني، وركب الجهاز في قلبه ولم يتمكن من اللعب لمدة 3 سنوات تقريبا، وأوصى الأطباء بعدم لعبه مرة أخرى، لكنه أصر على العودة.
وأعرب الاتحاد الألباني لكرة القدم في بيان عن "تعازيه العميقة" لعائلة اللاعب وفريق إغناتيا على هذه الخسارة الكبيرة التي صدمت قطاع كرة القدم الألباني بأكمله، كما أعلن تأجيل جميع المباريات المقررة نهاية هذا الأسبوع حدادا على وفاة اللاعب الدولي الغاني.
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بدوره، أعلن ساراغوسا الذي لعب له دوامينا، أنه توجه برسائل العزاء إلى عائلة وأحباء اللاعب، وأكد أنه سيظل دائما في ذاكرة ساراغوسا.
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