نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية 18.9% خلال 8 شهور

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تصدرت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، لجهة الصادرات الوطنية بنسبة 18.9%.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي من هذا العام، لتصل إلى 2.030 مليار دينار، مقارنة مع 1.708 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي بنسبة 22.6%، لتبلغ حوالي 3.109 مليار دينار، مقابل 4.019 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب المعطيات الإحصائية، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 1.079 مليار دينار، مقارنة مع قرابة 2.311 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغ حجم التبادلات التجارية بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي قرابة 5.139 مليار دينار، مقارنة مع 5.727 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من كامل صادرات المملكة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي لهذا العام، لتصل إلى قرابة 667 مليون دينار مقابل 545 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 22.4%، تلتها العراق بحوالي 374 مليونا، والإمارات العربية بقرابة 225 مليونا، وثم فلسطين بقرابة 169 مليون دينار.

كما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 1.714 مليار دينار، مقابل 2.071 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 17.2%، تلتها الإمارات العربية بحوالي 642 مليون دينار.

ويشار إلى أن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، هي حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.

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