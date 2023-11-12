نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية 18.9% خلال 8 شهور

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- Amman Net)
القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، تعلن عن قيام طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، أمس، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية للمستشفى الميداني الأردني في غزة، بالتعاون مع الإمارات وقطر.
ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.21% في الشهور الـ 10 الأولى من العام الحالي، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية 18.9% خلال 8 الشهور الأولى من العام الحالي، وفق دائرة الإحصاءات العامة.
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تكون الأجواء معتدلة بوجه عام، وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطلان زخات من المطر في شمال المملكة قد تمتد أحيانا إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية 18.9% خلال 8 شهور 11/12/2023 - 11:08 عمان ن
تصدرت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، لجهة الصادرات الوطنية بنسبة 18.9%.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي من هذا العام، لتصل إلى 2.030 مليار دينار، مقارنة مع 1.708 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت ذاته، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي بنسبة 22.6%، لتبلغ حوالي 3.109 مليار دينار، مقابل 4.019 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب المعطيات الإحصائية، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 1.079 مليار دينار، مقارنة مع قرابة 2.311 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغ حجم التبادلات التجارية بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي قرابة 5.139 مليار دينار، مقارنة مع 5.727 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من كامل صادرات المملكة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر آب الماضي لهذا العام، لتصل إلى قرابة 667 مليون دينار مقابل 545 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 22.4%، تلتها العراق بحوالي 374 مليونا، والإمارات العربية بقرابة 225 مليونا، وثم فلسطين بقرابة 169 مليون دينار.
كما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 1.714 مليار دينار، مقابل 2.071 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 17.2%، تلتها الإمارات العربية بحوالي 642 مليون دينار.
ويشار إلى أن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، هي حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.
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