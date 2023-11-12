طبيب فلسطيني ينعي نفسه بمنشور على فيس بوك قبل أن يستشهد.. ماذا قال فيه؟

(MENAFN
- Amman Net) أعلنت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي استشهاد الطبيب استشهاد الطبيبين باسل وراد مهدي وهم على رأس عملهما داخل مستشفى المهدي للولادة غرب مدينة غزة فجر اليوم الأحد من جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى.
وكتب الطبيب الشهيد باسل على حسابه في موقع فيس بوك قبل يومين رسالة قال فيها: "ما في حدا بموت ناقص عمر بس في ناس راح تموت ناقصة كرامة وناقصة إنسانية وناقصة مبدأ، وخبتم وخابت عروبتكم ولا حياكم الله ولا سامحكم الله"
تعبيرا عن الخذلان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة أمام وحشية العدوان الإسرائيلي الذي أوقع آلاف الشهداء والجرحى منذ بدء عدوانه على قطاع غزة.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، قال إن جميع مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة باستثناء مستشفى المعمداني وخدماته محدودة".
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