طبيب فلسطيني ينعي نفسه بمنشور على فيس بوك قبل أن يستشهد.. ماذا قال فيه؟

MENAFN - Amman Net) أعلنت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي استشهاد الطبيب استشهاد الطبيبين باسل وراد مهدي وهم على رأس عملهما داخل مستشفى المهدي للولادة غرب مدينة غزة فجر اليوم الأحد من جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى.

وكتب الطبيب الشهيد باسل على حسابه في موقع فيس بوك قبل يومين رسالة قال فيها: "ما في حدا بموت ناقص عمر بس في ناس راح تموت ناقصة كرامة وناقصة إنسانية وناقصة مبدأ، وخبتم وخابت عروبتكم ولا حياكم الله ولا سامحكم الله"

تعبيرا عن الخذلان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة أمام وحشية العدوان الإسرائيلي الذي أوقع آلاف الشهداء والجرحى منذ بدء عدوانه على قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، قال إن جميع مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة باستثناء مستشفى المعمداني وخدماته محدودة".