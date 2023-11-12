حاكم بريانسك يعلن إصابة امرأة نتيجة قصف أوكراني للمقاطعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، إصابة امرأة نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية للمقاطعة.
وقال بوغوماز: "قصفت القوات الأوكرانية قرية زابيسوشي في منطقة بوغارسكي، ونتيجة لقصف الإرهابيين الأوكرانيين على المدنيين، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما".
وأكد بوغوماز أنه تم نقل المرأة إلى مستشفى المنطقة، حيث تتلقى كل الرعاية الطبية اللازمة.
وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية بمستشفى في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن قوات كييف قصفت المستشفى بصاروخين.
روسيا اليوم
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