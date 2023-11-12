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حاكم بريانسك يعلن إصابة امرأة نتيجة قصف أوكراني للمقاطعة

11/12/2023 5:16:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، إصابة امرأة نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية للمقاطعة.
وقال بوغوماز: "قصفت القوات الأوكرانية قرية زابيسوشي في منطقة بوغارسكي، ونتيجة لقصف الإرهابيين الأوكرانيين على المدنيين، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما".


وأكد بوغوماز أنه تم نقل المرأة إلى مستشفى المنطقة، حيث تتلقى كل الرعاية الطبية اللازمة.


وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية بمستشفى في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن قوات كييف قصفت المستشفى بصاروخين.

روسيا اليوم

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