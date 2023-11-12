علمياً.. فوائد مدهشة للاستيقاظ 4 صباحاً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصبح الاستيقاظ مبكراً في حوالي الساعة 4 أو 5 صباحاً، اتجاهاً إنتاجياً شائعاً بشكل متزايد. أما السبب فهو لتوفير فسحة جيدة وقوية لبدء صياغة يوم مثالي.

وهناك العديد من الفوائد المدعومة بالأبحاث العلمية للاستيقاظ 4 صباحاً وكيفية استخدام ساعات الصباح الباكر لتحويل كل يوم إلى الأفضل:



1. العمل المركز

بدون رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات أو الرسائل، توفر الساعة 4 صباحاً مساحة لتكريس التركيز الذهني الجديد نحو المشاريع الكبيرة قبل أن تتراكم مصادر التشتيت الحتمية وتعطل العمل المدروس بهدوء لاحقاً. ومع التركيز القوي، تظهر الدراسات أن الأشخاص ينجزون أعمالهم الأكثر تطلباً من الناحية المعرفية في وقت مبكر من اليوم.

2. طقوس صباحية صحية

تعد ساعات الصباح مثالية لتطوير طقوس تؤهل للعافية اليومية. إذ يمكن استغلال الوقت للتأمل أو ممارسة الرياضة أو إعداد وجبة فطور مغذية أو القراءة. وتؤكد الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية والتأمل في صباحهم يتمتعون بفوائد مثل تقليل التوتر والقلق.

3. تجنب عوامل التشتيت الرقمية

يتيح الاستيقاظ فجراً القيام بعمل هادف، بعيداً عن عوامل التشتيت الرقمية. إذ لا توجد هواتف تطن أو رنين عبر البريد الإلكتروني أو تواصل من زملاء عبر تطبيقات الدردشة. وبدون مسببات التشتيت، سيبلغ التركيز والوضوح العقلي ذروته في الصباح.

خطوات مهمة

لكي يصبح الشخص من المستيقظين مبكراً بشكل فعال، يحتاج إلى تحسين جدول نومه من خلال تجنب الشاشات قبل النوم وتقليل تناول الكافيين بعد فترة ما بعد الظهر. كما عليه ضبط فترة راحة ثابتة لمدة 7-9 ساعات قبل منبه الساعة 4 صباحاً. سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لضبط ساعة الجسم البيولوجية، لذا يجب توخي الصبر والالتزام بتلك الخطوات المهمة.

تغييرات تدريجية

في حين أن فوائد الاستيقاظ فجراً يمكن أن تكون هائلة، إلا أنه من المهم عدم المبالغة في التغييرات وتعريض النفس للفشل. حيث يمكن البدء بإجراء خطوات تدريجية ومتزايدة على مدار الأسابيع والأشهر لتحقيق تغيير مستدام.



يأتي التغيير المستدام من البدء بالوقت والروتين الصغير والتوسع بشكل تدريجي. كما أن التحلي بالصبر والتركيز يساعد على تطوير عادات تدوم مدى الحياة.

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