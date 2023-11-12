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مرشحون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء

11/12/2023 5:16:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين التالية أسماؤهم والذين تم اختيارهم وفقا لاعلى العلامات في الامتحانات التنافسية الى اجراء المقابلات الشخصية التي تتكون من المقابلة الفردية والمهمة الكتابية وفق التفاصيل التالية :




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