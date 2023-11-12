مرشحون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء

مرشحون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء
التاريخ
11/12/2023 5:16:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين التالية أسماؤهم والذين تم اختيارهم وفقا لاعلى العلامات في الامتحانات التنافسية الى اجراء المقابلات الشخصية التي تتكون من المقابلة الفردية والمهمة الكتابية وفق التفاصيل التالية :
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