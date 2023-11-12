أميركا تُحذر الإحتلال من خطر تحول الضفة الغربية لجبهة صراع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت تقارير أميركية من خطر اشتعال جبهة صراع ثانية ضد الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بسبب ارتفاع وتيرة حملات المداهمات وهجمات الجنود والمستوطنين لمدن ومخيمات الضفة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن حالة التوتر في الضفة الغربية المحتلة تزايدت بشدة .
وباتت عمليات المداهمات متكررة، وبقي مسلسل اعتداءات المستوطنين مستمراً، وأصبح هذا هو المشهد السائد في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وكانت عملية اقتحام مدينة جنين ومخيمها، في 9 تشرين الثاني الجاري، بين الأكثر دموية في الضفة الغربية، وأسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً على الأقل.
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