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أميركا تُحذر الإحتلال من خطر تحول الضفة الغربية لجبهة صراع

11/12/2023 5:16:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت تقارير أميركية من خطر اشتعال جبهة صراع ثانية ضد الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بسبب ارتفاع وتيرة حملات المداهمات وهجمات الجنود والمستوطنين لمدن ومخيمات الضفة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن حالة التوتر في الضفة الغربية المحتلة تزايدت بشدة .
وباتت عمليات المداهمات متكررة، وبقي مسلسل اعتداءات المستوطنين مستمراً، وأصبح هذا هو المشهد السائد في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وكانت عملية اقتحام مدينة جنين ومخيمها، في 9 تشرين الثاني الجاري، بين الأكثر دموية في الضفة الغربية، وأسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً على الأقل.




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