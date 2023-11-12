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الصحفي احمد العضايلة في ذمة الله

11/12/2023 5:16:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) بسم الله الرحمن الرحيم (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) صدق الله العلي العظيم
تنعى عشيرة العضايلة خاصة وعشائر الغساسنة عامة بمزيد من الحزن وفاة المرحوم باذن الله تعالى الصحفي الشاب احمد عبد الكريم خلف العضايلة صباح اليوم


سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .


ستكون الصلاة في مسجد العمقة بعد صلاة العصر والدفن في مقبرة العمقة / المزار الجنوبي


وسيكون العزاء في قاعة العمقة للرجال ، وللنساء في منزل والده - دوار جامعة مؤته ، خلال ثلاثة ايام بعد صلاة العصر .


انا لله وانا اليه راجعون .

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