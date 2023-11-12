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خسائر جيش الاحتلال في غزة .. مقتل 361 جندياً وتدمير 162 آلية عسكرية

11/12/2023 5:16:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الحصيلة الإجمالية لقتلاه خلال الحرب على قطاع غزة، بعد أن كان قد أعلن أمس مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.
و بإعلانه عن مقتل 5 من جنوده وإصابة 6 آخرين بجروح، في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد القتلى منذ التوغل البري في القطاع إلى 44 قتيلاً، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 361 قتيلاً.
ولم يعلن الاحتلال عن خسائره في المعدات العسكرية خلال التوغل في قطاع غزة، إلا أن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قال في تسجيل صوتي نشر مساء أمس السبت: "وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميراً كلياً أو جزئياً".
وأضاف أن رجل المقاومة "دمروا أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة".
واليوم الأحد، قالت كتائب القسام إنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند جنوب غربي غزة، وبذلك يرتفع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تم تدميرها منذ بداية الاجتياح البري لغزة إلى 164 آلية.




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