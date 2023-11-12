مدير الإسعاف والطوارئ بغزة : الدبابات الإسرائيلية على بعد 20 مترا من مستشفى القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مدير الإسعاف والطوارئ في غزة إن مستشفى القدس محاصر منذ أسبوع، وأن الدبابات الإسرائيلية تقترب إلى حدود 20 مترًا من المستشفى.
وأضاف أن الوضع في القطاع وصل إلى حافة المجاعة، وأن الاستهداف الإسرائيلي يمس مقومات الحياة، معلنًا: 'قد تكون هذه رسالتنا الأخيرة، وقد ننقطع قريبًا عن التواصل مع العالم الخارجي'.
وأكد أن الصمت الدولي قد شجع قوات الاحتلال على الاستمرار في استهداف المدنيين
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