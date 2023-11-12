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مدير الإسعاف والطوارئ بغزة : الدبابات الإسرائيلية على بعد 20 مترا من مستشفى القدس

11/12/2023 5:16:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير الإسعاف والطوارئ في غزة إن مستشفى القدس محاصر منذ أسبوع، وأن الدبابات الإسرائيلية تقترب إلى حدود 20 مترًا من المستشفى.

وأضاف أن الوضع في القطاع وصل إلى حافة المجاعة، وأن الاستهداف الإسرائيلي يمس مقومات الحياة، معلنًا: 'قد تكون هذه رسالتنا الأخيرة، وقد ننقطع قريبًا عن التواصل مع العالم الخارجي'.


وأكد أن الصمت الدولي قد شجع قوات الاحتلال على الاستمرار في استهداف المدنيين

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