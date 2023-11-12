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القسام تصيب قوة صهيوينة راجلة بشكل مباشر

11/12/2023 5:16:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" انها استهدفت قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة خزاعة شرق خانيونس وتحقق فيها إصابة مباشرة .

واكدت كتائب القسام انها تمكنت من تدمير 4 آليات صهيونية منها 3 دبابات متوغلة في غزة بقذائف "الياسين 105" منذ صباح اليوم الاحد .

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