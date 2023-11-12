القسام تصيب قوة صهيوينة راجلة بشكل مباشر
التاريخ
11/12/2023 5:16:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" انها استهدفت قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة خزاعة شرق خانيونس وتحقق فيها إصابة مباشرة .
واكدت كتائب القسام انها تمكنت من تدمير 4 آليات صهيونية منها 3 دبابات متوغلة في غزة بقذائف "الياسين 105" منذ صباح اليوم الاحد .
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