وزير الأوقاف: سلطات الاحتلال تفرض حصاراً مطبقاً وشديداً على المسجد الأقصى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصاراً مطبقاً وشديداً، وتغلق الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى منذ 7 تشرين الأول الماضي.



وأضاف الخلايلة، اليوم الأحد، خلال اجتماع مع لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، أن هناك تناقصاً في أعداد المصلين في المسجد الأقصى، حيث وصلت الأعداد إلى 10% من اجمال ما كان سابقا قبل 7 تشرين الأول 2023.



وأضاف أنه يؤدي صلاة الجمعة أعداد قليلة أي قرابة 5 آلاف مصلِ بعد أن كان يؤديها أكثر من 50 ألف مصلِ، وباقي الصلوات مثل الفجر وصل عددهم إلى ما يقارب 200 مصلِ، وبعض الصلوات لا يتجاوز فيها الحضور 120 مصلِ نتيجة الحصار.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعتدي على الحراس والعاملين في المسجد الأقصى.

