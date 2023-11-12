وزير الأوقاف: سلطات الاحتلال تفرض حصاراً مطبقاً وشديداً على المسجد الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصاراً مطبقاً وشديداً، وتغلق الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وأضاف الخلايلة، اليوم الأحد، خلال اجتماع مع لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، أن هناك تناقصاً في أعداد المصلين في المسجد الأقصى، حيث وصلت الأعداد إلى 10% من اجمال ما كان سابقا قبل 7 تشرين الأول 2023.
وأضاف أنه يؤدي صلاة الجمعة أعداد قليلة أي قرابة 5 آلاف مصلِ بعد أن كان يؤديها أكثر من 50 ألف مصلِ، وباقي الصلوات مثل الفجر وصل عددهم إلى ما يقارب 200 مصلِ، وبعض الصلوات لا يتجاوز فيها الحضور 120 مصلِ نتيجة الحصار.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعتدي على الحراس والعاملين في المسجد الأقصى.
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