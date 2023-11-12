نازحة في مقر أممي: الاحتلال قصفنا واستشهد منا 5

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت نازحة في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة إن المقر تعرض لقصف أسفر عن استشهاد 5 وإصابة 15 آخرين.
واكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسبقاً أن مكتبهم في غزة تعرَّض للقصف أمس ، قائلاً : 'استهداف مرافق الأمم المتحدة خطأ جسيم ويجب حماية المدنيين.'"
واوضحت الامم المتحدة ان هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى في القصف الذي استهدف مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة.
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