نازحة في مقر أممي: الاحتلال قصفنا واستشهد منا 5

MENAFN - Al Wakeel News)قالت نازحة في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة إن المقر تعرض لقصف أسفر عن استشهاد 5 وإصابة 15 آخرين.

واكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسبقاً أن مكتبهم في غزة تعرَّض للقصف أمس ، قائلاً : 'استهداف مرافق الأمم المتحدة خطأ جسيم ويجب حماية المدنيين.'"



واوضحت الامم المتحدة ان هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى في القصف الذي استهدف مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة.