تدمير قسم أمراض القلب بمجمع الشفاء الطبي في غارة إسرائيلية

كما أشار المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى أن قصفا إسرائيليا جديدا استهدف المجمع. واكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش إن الاحتلال الإسرائيلي قصف ليلا آبار المياه في مجمع الشفاء الطبي.

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