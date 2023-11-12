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تدمير قسم أمراض القلب بمجمع الشفاء الطبي في غارة إسرائيلية

11/12/2023 5:16:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دمرت غارة إسرائيلية قبل قليل قسم أمراض القلب بمجمع الشفاء الطبي شمالي غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة


كما أشار المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى أن قصفا إسرائيليا جديدا استهدف المجمع.
واكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش إن الاحتلال الإسرائيلي قصف ليلا آبار المياه في مجمع الشفاء الطبي.

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