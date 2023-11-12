تدمير قسم أمراض القلب بمجمع الشفاء الطبي في غارة إسرائيلية

تدمير قسم أمراض القلب بمجمع الشفاء الطبي في غارة إسرائيلية
التاريخ
11/12/2023 5:16:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دمرت غارة إسرائيلية قبل قليل قسم أمراض القلب بمجمع الشفاء الطبي شمالي غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
كما أشار المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى أن قصفا إسرائيليا جديدا استهدف المجمع.
واكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش إن الاحتلال الإسرائيلي قصف ليلا آبار المياه في مجمع الشفاء الطبي.
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