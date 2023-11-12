186 شهيداً ونحو 2500 إصابة بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، ما رفع الحصيلة إلى 186 شهيداً ونحو 2500 إصابة، منذ 7 تشرين الأول الماضي.



وقالت الوزارة، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب منتصر محمد أمين مصطفى سيف (34 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال فجر اليوم الأحد، في بلدة برقة قضاء نابلس.



وبينت الوزارة أنه باستشهاد الشاب سيف يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى 186 شهيداً وعدد الإصابات 2500 إصابة.

